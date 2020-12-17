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*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～内外綿、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月17日 14:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1400> ルーデン 1271700 45960 2666.97% 6.67%
<1595> NZAMJリート 66520 3320 1903.61% 0.17%
<3194> キリン堂HD 35100 1880 1767.02% 0.14%
<6580> ライトアップ 682000 42780 1494.20% 13.07%
<3125>* 内外綿 207700 16560 1154.23% 17.83%
<3807> フィスコ 6179600 583300 959.42% 5.84%
<4596>* 窪田製薬 1745400 179160 874.21% 5.1%
<1329> iS225 72820 8699.4 737.07% 0.29%
<4592> サンバイオ 3055500 368220 729.80% 2.67%
<4883> モダリス 2079400 257220 708.41% -4.09%
<3851> 日本一S 242900 33340 628.55% 7.8%
<6334> 明治機 2154900 306080 604.03% 5.8%
<4594> ブライトパス 3361700 493280 581.50% 4.32%
<1840> 土屋HD 15676200 2578440 507.97% -5.43%
<1447> ITbookHD 2428600 403720 501.56% -17.04%
<7181> かんぽ 6245200 1120280 457.47% 9.84%
<3719> ジェクシード 2709600 504080 437.53% 5.67%
<4301> アミューズ 105700 21880 383.09% -0.93%
<3753> フライトHD 416800 95180 337.91% 15.89%
<3688> CARTAHD 175300 40140 336.72% -2.35%
<6464> ツバキナカシマ 2154400 513940 319.19% 0.36%
<8698> マネックスG 11849300 2917320 306.17% 7.29%
<3202>* ダイトウボウ 1282600 330320 288.29% 3.77%
<4772> ストリームM 379300 106300 256.82% 6.3%
<9066> 日新 224200 63760 251.63% 3.84%
<9997>* ベルーナ 514500 152820 236.67% 7.36%
<1542> 純銀信託 21725 6755.2 221.60% 2.22%
<3918> PCIHD 385700 120100 221.15% 8.35%
<8038> 東都水 40400 13300 203.76% 0.11%
<3604>* 川本産業 794500 270120 194.13% 18.26%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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