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出来高変化率ランキング（14時台）～内外綿、窪田製薬などがランクイン

2020年12月17日 14:56

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記事提供元：フィスコ


*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～内外綿、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月17日　14:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1400> ルーデン　　　　　 　1271700 　45960　 2666.97% 6.67%
<1595> NZAMJリート　 　66520 　3320　 1903.61% 0.17%
<3194> キリン堂HD　　　 　35100 　1880　 1767.02% 0.14%
<6580> ライトアップ　　　 　682000 　42780　 1494.20% 13.07%
<3125>* 内外綿　　　　　　 　207700 　16560　 1154.23% 17.83%
<3807> フィスコ　　　　　 　6179600 　583300　 959.42% 5.84%
<4596>* 窪田製薬　　　　　 　1745400 　179160　 874.21% 5.1%
<1329> iS225　　　　 　72820 　8699.4　 737.07% 0.29%
<4592> サンバイオ　　　　 　3055500 　368220　 729.80% 2.67%
<4883> モダリス　　　　　 　2079400 　257220　 708.41% -4.09%
<3851> 日本一S　　　　　 　242900 　33340　 628.55% 7.8%
<6334> 明治機　　　　　　 　2154900 　306080　 604.03% 5.8%
<4594> ブライトパス　　　 　3361700 　493280　 581.50% 4.32%
<1840> 土屋HD　　　　　 　15676200 　2578440　 507.97% -5.43%
<1447> ITbookHD　 　2428600 　403720　 501.56% -17.04%
<7181> かんぽ　　　　　　 　6245200 　1120280　 457.47% 9.84%
<3719> ジェクシード　　　 　2709600 　504080　 437.53% 5.67%
<4301> アミューズ　　　　 　105700 　21880　 383.09% -0.93%
<3753> フライトHD　　　 　416800 　95180　 337.91% 15.89%
<3688> CARTAHD　　 　175300 　40140　 336.72% -2.35%
<6464> ツバキナカシマ　　 　2154400 　513940　 319.19% 0.36%
<8698> マネックスG　　　 　11849300 　2917320　 306.17% 7.29%
<3202>* ダイトウボウ　　　 　1282600 　330320　 288.29% 3.77%
<4772> ストリームM　　　 　379300 　106300　 256.82% 6.3%
<9066> 日新　　　　　　　 　224200 　63760　 251.63% 3.84%
<9997>* ベルーナ　　　　　 　514500 　152820　 236.67% 7.36%
<1542> 純銀信託　　　　　 　21725 　6755.2　 221.60% 2.22%
<3918> PCIHD　　　　 　385700 　120100　 221.15% 8.35%
<8038> 東都水　　　　　　 　40400 　13300　 203.76% 0.11%
<3604>* 川本産業　　　　　 　794500 　270120　 194.13% 18.26%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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