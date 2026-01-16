*13:30JST 米国株見通し：底堅いか、景気減速懸念の後退で

（13時30分現在）

S&P500先物 7,000.00（+18.25）

ナスダック100先物 25,794.00（+88.25）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は78ドル高。米長期金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。



前営業日のNY市場は反発。ダウは前日比292ドル高の49442ドル、S&Pとナスダックも反発して取引を終えた。半導体受託生産大手の台湾積体電路製造（TSMC）の好決算が投資家心理を支え、人工知能（AI）関連需要の強さが改めて意識されたことで半導体株が買われた。また、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーの堅調な決算も好感され、金融株が上昇。良好な経済指標を受け景気に対する楽観的な見方が広がり、買戻しが強まった。



本日は底堅い値動きか。前日の堅調な経済指標や決算を背景に連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が後退し、金利上昇懸念が相場の重しとなる見通し。また、イランの反政府デモなど地政学リスクが意識され、週末を前に利益確定の動きも出やすい。ただ、企業業績の改善や景気減速懸念の後退が下支えとなり、景気敏感株や金融株には押し目買いが入りやすい環境が続く。全般的に下押しされながらも、高値圏で方向感を探る展開が見込まれる。《TY》