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東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ

2020年12月16日 15:12

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記事提供元：フィスコ


*15:12JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、鉱業、その他製品なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほかゴム製品、医薬品、小売業、サービス業なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. パルプ・紙 ／ 494.6 ／ 2.74
2. 非鉄金属 ／ 924.22 ／ 2.33
3. 鉄鋼 ／ 332.71 ／ 2.15
4. 鉱業 ／ 178.96 ／ 1.60
5. その他製品 ／ 3,750.63 ／ 1.47
6. その他金融業 ／ 620.79 ／ 1.46
7. 石油・石炭製品 ／ 819.55 ／ 1.45
8. 海運業 ／ 309.66 ／ 1.23
9. 不動産業 ／ 1,363.13 ／ 1.01
10. 証券業 ／ 345.03 ／ 1.00
11. ガラス・土石製品 ／ 1,051.84 ／ 0.72
12. 輸送用機器 ／ 2,837.38 ／ 0.66
13. 金属製品 ／ 1,217.65 ／ 0.63
14. 電気機器 ／ 3,182.98 ／ 0.59
15. 保険業 ／ 919.67 ／ 0.53
16. 卸売業 ／ 1,546.01 ／ 0.43
17. 電力・ガス業 ／ 352.16 ／ 0.35
18. 水産・農林業 ／ 435.5 ／ 0.33
19. 精密機器 ／ 9,275.78 ／ 0.33
20. 銀行業 ／ 119.7 ／ 0.20
21. 機械 ／ 2,159.54 ／ 0.16
22. 建設業 ／ 1,054.9 ／ 0.14
23. 食料品 ／ 1,662.68 ／ 0.08
24. 繊維業 ／ 553.99 ／ 0.04
25. 空運業 ／ 172.24 ／ 0.02
26. 化学工業 ／ 2,239.11 ／ -0.02
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,610.71 ／ -0.05
28. 情報・通信業 ／ 4,788.31 ／ -0.10
29. サービス業 ／ 2,617.01 ／ -0.32
30. 小売業 ／ 1,336.66 ／ -0.35
31. 医薬品 ／ 3,272.8 ／ -0.37
32. ゴム製品 ／ 2,554.55 ／ -0.51
33. 陸運業 ／ 1,916.94 ／ -0.55《CS》

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