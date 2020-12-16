12/16の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:58JST 12/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（30199.31、+337.76）
・ナスダック総合指数は上昇（12595.06、+155.02）
・シカゴ日経225先物は上昇（26760、大阪比+130）
・SOX指数は上昇（2774.80、+38.54）
・VIX指数は低下（22.89、-1.83）
・原油先物は上昇（47.62、+0.63）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（26687.84、-44.60）
・1ドル103円60-70銭
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・貿易統計（11月）
・製造業PMI（12月）
・訪日外国人客数（11月）
・「会社四季報」新春号発売
・国債買いオペ
・ローランド、Fast Fitness Japan、バルミューダが新規上場
・英消費者物価コア指数（11月）
・独製造業PMI（12月）
・ユーロ圏製造業PMI（12月）
・英製造業PMI（12月）
・ユーロ圏貿易統計（10月）
・米小売売上高（11月）
・米製造業PMI（12月）
・米NAHB住宅市場指数（12月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・ユーロ圏財務相会合
・南アフリカは休場《ST》
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