12/16の強弱材料



*08:58JST 12/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30199.31、+337.76）

・ナスダック総合指数は上昇（12595.06、+155.02）

・シカゴ日経225先物は上昇（26760、大阪比+130）

・SOX指数は上昇（2774.80、+38.54）

・VIX指数は低下（22.89、-1.83）

・原油先物は上昇（47.62、+0.63）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（26687.84、-44.60）

・1ドル103円60-70銭

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・貿易統計（11月）

・製造業PMI（12月）

・訪日外国人客数（11月）

・「会社四季報」新春号発売

・国債買いオペ

・ローランド、Fast Fitness Japan、バルミューダが新規上場

・英消費者物価コア指数（11月）

・独製造業PMI（12月）

・ユーロ圏製造業PMI（12月）

・英製造業PMI（12月）

・ユーロ圏貿易統計（10月）

・米小売売上高（11月）

・米製造業PMI（12月）

・米NAHB住宅市場指数（12月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・ユーロ圏財務相会合

・南アフリカは休場《ST》