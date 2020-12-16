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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、独製造業PMI、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 輸出(11月) 0.5％ -0.2％
08:50 輸入(11月) -9.5％ -13.3％
08:50 貿易収支(11月) 5132億円 8717億円
09:30 製造業PMI(12月) 49.0
09:30 サービス業PMI(12月) 47.8
09:30 総合PMI(12月) 48.1
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
ローランドが東証1部に新規上場(公開価格:3100円)
Fast Fitness Japanが東証マザーズに新規上場(公開価格:2250円)
バルミューダが東証マザーズに新規上場(公開価格:1930円)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(7-9月) -34.40億NZドル 18.28億NZドル
16:00 英・消費者物価コア指数(11月) 1.5％
16:00 英・生産者物価産出指数(11月) -1.4％
17:30 独・製造業PMI(12月) 56.0 57.8
17:30 独・サービス業PMI(12月) 44.0 46.0
17:30 独・総合PMI(13月) 51.1 51.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 44.7 50.0
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 53.0 53.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 40.9 41.7
18:30 英・製造業PMI(12月) 55.0 55.6
18:30 英・サービス業PMI(12月) 48.7 47.6
18:30 英・総合PMI(13月) 49.0
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(10月) 248億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月15日まで1カ月間) 1.35％
22:30 加・消費者物価指数(11月) 0.7％
22:30 米・小売売上高(11月) -0.2％ 0.3％
23:45 米・製造業PMI(12月) 55.8 56.7
23:45 米・サービス業PMI(12月) 55.0 58.4
23:45 米・総合PMI(12月) 58.6
24:00 米・企業在庫(10月) 0.6％ 0.7％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(12月) 88 90
28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
欧・ユーロ圏財務相会合
米・FOMC終了後、経済予測発表、パウエルFRB議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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