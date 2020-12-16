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今日の注目スケジュール：貿易収支、独製造業PMI、米FOMCが政策金利発表など

2020年12月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、独製造業PMI、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　輸出(11月)　0.5％　-0.2％
08:50　輸入(11月)　-9.5％　-13.3％
08:50　貿易収支(11月)　5132億円　8717億円
09:30　製造業PMI(12月)　49.0
09:30　サービス業PMI(12月)　47.8
09:30　総合PMI(12月)　48.1
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


ローランドが東証1部に新規上場(公開価格:3100円)

Fast Fitness Japanが東証マザーズに新規上場(公開価格:2250円)

バルミューダが東証マザーズに新規上場(公開価格:1930円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　-34.40億NZドル　18.28億NZドル
16:00　英・消費者物価コア指数(11月)　1.5％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　-1.4％
17:30　独・製造業PMI(12月)　56.0　57.8
17:30　独・サービス業PMI(12月)　44.0　46.0
17:30　独・総合PMI(13月)　51.1　51.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　44.7　50.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　53.0　53.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　40.9　41.7
18:30　英・製造業PMI(12月)　55.0　55.6
18:30　英・サービス業PMI(12月)　48.7　47.6
18:30　英・総合PMI(13月)　49.0
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(10月)　248億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月15日まで1カ月間)　1.35％
22:30　加・消費者物価指数(11月)　0.7％
22:30　米・小売売上高(11月)　-0.2％　0.3％
23:45　米・製造業PMI(12月)　55.8　56.7
23:45　米・サービス業PMI(12月)　55.0　58.4
23:45　米・総合PMI(12月)　58.6
24:00　米・企業在庫(10月)　0.6％　0.7％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(12月)　88　90
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


欧・ユーロ圏財務相会合

米・FOMC終了後、経済予測発表、パウエルFRB議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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