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【M&A速報：2020/12/15（2）】出光興産、子会社の東亜石油に対しTOBを実施　TOB価格は1株2450円

2020年12月15日 17:22

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記事提供元：フィスコ


*17:22JST 【M&A速報：2020/12/15（2）】出光興産、子会社の東亜石油に対しTOBを実施　TOB価格は1株2450円
■出光興産<5019>、子会社の東亜石油<5008>に対しTOBを実施　TOB価格は1株2450円

■アイフリークモバイル<3845>、子会社のアイフリークGamesを吸収合併

■アイフリークモバイル<3845>子会社のアイフリークスマイルズ、情報システム設計のファンレボの全保有株式を譲渡

■ライトアップ<6580>、クレディセゾン<8253>と資本業務提携

■ライトアップ<6580>、チェンジ<3962>と資本業務提携

■両毛システムズ<9691>、グループ組織再編

■カクヤスグループ<7686>、乳製品配達事業の明和物産を買収　日本創発グループ<7814>から全株式取得

■オーウイル<3143>、メビウスから電気工事業を譲り受け

■綜合警備保障<2331>、三菱商事<8058>と介護・高齢者生活支援事業に関する資本業務提携で合意

■イートアンドHD<2882>、中華レストラン経営の一品香と一品香フーズを買収

■帝人<3401>、中国の持ち分法適用関連会社CSP-Victallの出資持分を追加取得　子会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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