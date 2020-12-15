関連記事
記事提供元：フィスコ
*17:22JST 【M&A速報：2020/12/15（2）】出光興産、子会社の東亜石油に対しTOBを実施 TOB価格は1株2450円
■出光興産<5019>、子会社の東亜石油<5008>に対しTOBを実施 TOB価格は1株2450円
■アイフリークモバイル<3845>、子会社のアイフリークGamesを吸収合併
■アイフリークモバイル<3845>子会社のアイフリークスマイルズ、情報システム設計のファンレボの全保有株式を譲渡
■ライトアップ<6580>、クレディセゾン<8253>と資本業務提携
■ライトアップ<6580>、チェンジ<3962>と資本業務提携
■両毛システムズ<9691>、グループ組織再編
■カクヤスグループ<7686>、乳製品配達事業の明和物産を買収 日本創発グループ<7814>から全株式取得
■オーウイル<3143>、メビウスから電気工事業を譲り受け
■綜合警備保障<2331>、三菱商事<8058>と介護・高齢者生活支援事業に関する資本業務提携で合意
■イートアンドHD<2882>、中華レストラン経営の一品香と一品香フーズを買収
■帝人<3401>、中国の持ち分法適用関連会社CSP-Victallの出資持分を追加取得 子会社化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅反落、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約28円分押し下げ 12/15 17:03
- 新興市場銘柄ダイジェスト:ビジョナリーホールデは大幅に続伸、Pアンチエイジがストップ高 12/15 16:07
- 出来高変化率ランキング（14時台）～トリケミカル、iS500米Hなどがランクイン 12/15 14:52
- クミアイ化 急落、今期の2ケタ営業減益見通しをマイナス視 12/15 14:51
- 日本金属 ストップ高、マグネシウム電池負極用新合金のサンプル提供へ 12/15 14:30
広告
広告
広告