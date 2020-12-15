ソフトバンク、Boston Dynamicsをヒュンダイに売却へ

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記事提供元：スラド
ソフトバンクグループは11日、ロボットメーカー米Boston Dynamicsを韓国のヒュンダイ自動車に売却したと発表した。ヒュンダイはBoston Dynamicsの株式80％を取得し、ソフトバンクは子会社を通じて株式の20％を継続して保持する。株式の売却額は約8億8000万ドル（約915億円）。売却手続きは2021年6月までに完了する予定（ソフトバンク[PDF]、ヒュンダイ[PDF]、Engadget）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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