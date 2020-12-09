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記事提供元：フィスコ
*16:20JST 【M&A速報：2020/12/09（2）】マーチャント・バンカーズ、「MBK医療投資」設立 医療分野への投資強化
■マーチャント・バンカーズ<3121>、特別目的会社「MBK医療投資」を設立 医療分野への投資を強化
■ＴＳテック<7313>、今仙電機製作所<7266>へのTOBが成立
■Samurai Incubate Fund6号、BARのサブスクリプションサービス提供のJapanFuseに出資
■ミツバ<7280>子会社のミツバサンコーワ、自動車販売会社ギャラージクローバの全保有株式をホンダカーズ群馬に譲渡
■東京楽天地<8842>、子会社の楽天地オアシスとまるごとにっぽんを合併
■がん免疫療法を中心とする医薬品研究・開発のユナイテッド・イミュニティ、資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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