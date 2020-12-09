

*08:51JST 12/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30173.88、+104.09）

・ナスダック総合指数は上昇（12582.77、+62.83）

・シカゴ日経225先物は上昇（26570、大阪比+80）

・1ドル104円10-20銭

・SOX指数は上昇（2816.27、+9.66）

・VIX指数は低下（20.68、-0.62）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（26467.08、-80.36）

・原油先物は下落（45.60、-0.16）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・マネーストック（11月）

・機械受注（10月）

・工作機械受注（11月）

・中国消費者物価指数（11月）

・独貿易収支（10月）

・米JOLT求人件数（10月）

・米卸売在庫（10月）

・インドネシア市場は休場《ST》