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12/9の強弱材料

2020年12月9日 08:51

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記事提供元：フィスコ


*08:51JST 12/9
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（30173.88、+104.09）
・ナスダック総合指数は上昇（12582.77、+62.83）
・シカゴ日経225先物は上昇（26570、大阪比+80）
・1ドル104円10-20銭
・SOX指数は上昇（2816.27、+9.66）
・VIX指数は低下（20.68、-0.62）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（26467.08、-80.36）
・原油先物は下落（45.60、-0.16）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・マネーストック（11月）
・機械受注（10月）
・工作機械受注（11月）
・中国消費者物価指数（11月）
・独貿易収支（10月）
・米JOLT求人件数（10月）
・米卸売在庫（10月）
・インドネシア市場は休場《ST》

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