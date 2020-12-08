関連記事
*17:27JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円03銭 高値152円12銭 安値152円02銭 引け152円10銭
売買高総計27221枚
2年 419回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.010％
20年 174回 0.375％
債券先物12月限は、152円03銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買い先行後も、財務省の5年債入札の結果が順調だったことで買いが継続し、152円02銭から152円12銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.92％、30年債は1.68％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.59％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は1.02％、NZ10年債は0.92％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30 南ア・7-9月期GDP（前年比予想：-7.5％、4-6月期：-17.1％）
・19:00 独・12月ZEW景気期待指数（予想：46.0、11月：39.0）
・19:00 ユーロ圏・7-9月期GDP確定値（前年比予想：-4.4％、改定値：-4.4％）
・22:30 米・7-9月期非農業部門労働生産性改定値（前期比予想：+4.9％、速報値：+4.9％）
・03:00 米財務省・3年債入札《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 政策テーマの一角やマザーズ銘柄に個人主体の資金が集中【クロージング】 12/ 8 16:18
- マザーズ先物概況:反発、時価総額上位の銘柄が相場を押し上げる 12/ 8 16:10
- 大阪金概況：上昇、新型コロナ感染拡大や米中対立を警戒 12/ 8 16:05
- 日経VI：低下、株価底堅く市場心理悪化せず 12/ 8 16:00
- 日経平均は3日続落、コロナ懸念も値がさグロース株に買い 12/ 8 15:56
広告
広告
広告