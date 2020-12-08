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記事提供元：フィスコ
*16:57JST 【M&A速報：2020/12/08（2）】SBIホールディングス、米DataRobot社と資本業務提携
■SBIホールディングス<8473>、エンタープライズAIプラットフォーム提供の米DataRobot社と資本業務提携
■JICベンチャー・グロース・ファンド1号、健康管理システム「Carely」提供のiCAREに出資
■新生企業投資、ゴルフ場向けゴルフカート管理システム開発のテクノクラフトに出資
■伊藤忠商事<8001>、太陽光発電所向け運転・保守・資産管理サービス提供の米Bay4社の全出資持ち分を取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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