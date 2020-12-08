

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(10月) -0.7％ -0.9％

08:30 実質賃金総額(10月) -0.4％ -1.1％

08:30 家計支出(10月) 2.6％ -10.2％

08:50 GDP改定値(7-9月) 21.6％ 21.4％

08:50 GDP民間企業設備(7-9月) -3.1％ -3.4％

08:50 GDP民間消費支出(7-9月) 4.7％ 4.7％

08:50 GDPデフレーター(7-9月) 1.1％ 1.1％

08:50 国際収支(経常収支)(10月) 2兆1171億円 1兆6602億円

08:50 BOP経常収支調整(10月) 1兆8291億円 1兆3455億円

08:50 貸出動向 銀行計(11月) 5.9％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(11月) 6.2％

09:01 マンパワー雇用調査(1-3月) 9.0％

13:30 倒産件数(11月) -20.0％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(11月) 52.5 54.5

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月) 46.3 49.1



＜海外＞

15:45 スイス・失業率(11月) 3.4％ 3.2％

18:30 南ア・GDP(7-9月) -6.9％ -17.1％

19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月) -4.3％ -4.4％

19:00 独・ZEW期待指数(12月) 35 39

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月7日まで1カ月間) 0.94％

21:00 ブ・IBGEインフレIPCA(11月) 0.73％ 0.86％

22:30 米・非農業部門労働生産性(7-9月) 4.9％ 4.9％



米・大統領選挙の各州の選挙結果の認定期限

米・トランプ大統領が新型コロナウイルスワクチンに関する会合開催



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》