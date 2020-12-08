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今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数など

2020年12月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(10月)　-0.7％　-0.9％
08:30　実質賃金総額(10月)　-0.4％　-1.1％
08:30　家計支出(10月)　2.6％　-10.2％
08:50　GDP改定値(7-9月)　21.6％　21.4％
08:50　GDP民間企業設備(7-9月)　-3.1％　-3.4％
08:50　GDP民間消費支出(7-9月)　4.7％　4.7％
08:50　GDPデフレーター(7-9月)　1.1％　1.1％
08:50　国際収支(経常収支)(10月)　2兆1171億円　1兆6602億円
08:50　BOP経常収支調整(10月)　1兆8291億円　1兆3455億円
08:50　貸出動向 銀行計(11月)　　5.9％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(11月)　6.2％
09:01　マンパワー雇用調査(1-3月)　9.0％
13:30　倒産件数(11月)　-20.0％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(11月)　52.5　54.5
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月)　46.3　49.1


＜海外＞
15:45　スイス・失業率(11月)　3.4％　3.2％
18:30　南ア・GDP(7-9月)　-6.9％　-17.1％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月)　-4.3％　-4.4％
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　35　39
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月7日まで1カ月間)　0.94％
21:00　ブ・IBGEインフレIPCA(11月)　0.73％　0.86％
22:30　米・非農業部門労働生産性(7-9月)　4.9％　4.9％


米・大統領選挙の各州の選挙結果の認定期限

米・トランプ大統領が新型コロナウイルスワクチンに関する会合開催


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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