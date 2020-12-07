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【M&A速報：2020/12/07（1）】インテグラル、4号ファンドの設定完了　総額1238億円

2020年12月7日 15:53

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記事提供元：フィスコ


*15:53JST 【M&A速報：2020/12/07（1）】インテグラル、4号ファンドの設定完了　総額1238億円
■インテグラル、4号ファンドの設定完了　総額1238億円

■HRTech事業のROXX、シリーズBでOne Capitalから2億円の資金調達を実施

■玩具サブスクリプション・レンタルサービス「トイサブ！」提供のトラーナ、総額約1億円の資金調達を実施

■アンダーソン・毛利・友常法律事務所、「外国法共同事業」を開始

■広告代理事業・予約システム運用のエイジオン、インフルエンサーマーケティング事業「Woomy」をウーミーに譲渡

■京急ストア、京急マリーンフーズと合併

■神明HDと東京中央青果、青果流通事業の強化・拡大や豊洲市場活性化などで資本業務提携

■住商メタレックス、ノルウェーの新興リチウムイオン電池セルメーカーFREYR社に出資

■ワクチン開発のMSD、バイオ医薬品開発のOncoImmune社を4.25億ドルで買収　重症で重篤なCOVID-19患者向け候補薬「CD24Fc」開発を加速

■1日5分のおうちフィットネスアプリ「ゼーハー(zeehaa)」提供のshowcase、資金調達を実施

■ライジング・ジャパン・エクイティ運営ファンド出資会社、尾張精機<7249>に対しTOBを実施　TOB価格は1株3370円

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《RS》

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  • 「魔女がいっぱい」(c) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
 

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