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記事提供元：フィスコ
*15:53JST 【M&A速報：2020/12/07（1）】インテグラル、4号ファンドの設定完了 総額1238億円
■インテグラル、4号ファンドの設定完了 総額1238億円
■HRTech事業のROXX、シリーズBでOne Capitalから2億円の資金調達を実施
■玩具サブスクリプション・レンタルサービス「トイサブ！」提供のトラーナ、総額約1億円の資金調達を実施
■アンダーソン・毛利・友常法律事務所、「外国法共同事業」を開始
■広告代理事業・予約システム運用のエイジオン、インフルエンサーマーケティング事業「Woomy」をウーミーに譲渡
■京急ストア、京急マリーンフーズと合併
■神明HDと東京中央青果、青果流通事業の強化・拡大や豊洲市場活性化などで資本業務提携
■住商メタレックス、ノルウェーの新興リチウムイオン電池セルメーカーFREYR社に出資
■ワクチン開発のMSD、バイオ医薬品開発のOncoImmune社を4.25億ドルで買収 重症で重篤なCOVID-19患者向け候補薬「CD24Fc」開発を加速
■1日5分のおうちフィットネスアプリ「ゼーハー(zeehaa)」提供のshowcase、資金調達を実施
■ライジング・ジャパン・エクイティ運営ファンド出資会社、尾張精機<7249>に対しTOBを実施 TOB価格は1株3370円
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《RS》
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