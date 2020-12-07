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*15:37JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか精密機器、金属製品、鉄鋼、海運業、サービス業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかその他製品、鉱業、卸売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 460.59 ／ 1.41
2. その他製品 ／ 3,568.19 ／ 0.78
3. 鉱業 ／ 173.97 ／ 0.58
4. 卸売業 ／ 1,524.09 ／ 0.45
5. 医薬品 ／ 3,299.54 ／ 0.13
6. 石油・石炭製品 ／ 804.64 ／ 0.07
7. 建設業 ／ 1,052.31 ／ -0.05
8. 輸送用機器 ／ 2,690.94 ／ -0.06
9. 保険業 ／ 933.22 ／ -0.54
10. 陸運業 ／ 1,912.78 ／ -0.58
11. 機械 ／ 2,125.18 ／ -0.66
12. 食料品 ／ 1,666.78 ／ -0.72
13. 銀行業 ／ 119.96 ／ -0.72
14. その他金融業 ／ 627.35 ／ -0.86
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,601.61 ／ -1.01
16. ガラス・土石製品 ／ 1,041.85 ／ -1.02
17. 証券業 ／ 348.5 ／ -1.07
18. 水産・農林業 ／ 426.94 ／ -1.09
19. 電気機器 ／ 3,142.26 ／ -1.14
20. 小売業 ／ 1,323.9 ／ -1.16
21. 情報・通信業 ／ 4,572.2 ／ -1.22
22. 不動産業 ／ 1,356.28 ／ -1.24
23. 非鉄金属 ／ 872.93 ／ -1.24
24. ゴム製品 ／ 2,622.54 ／ -1.27
25. 化学工業 ／ 2,227.11 ／ -1.39
26. 繊維業 ／ 543.29 ／ -1.53
27. 電力・ガス業 ／ 349.39 ／ -1.69
28. サービス業 ／ 2,594.79 ／ -1.72
29. 海運業 ／ 307.46 ／ -1.76
30. 鉄鋼 ／ 326.01 ／ -2.18
31. 金属製品 ／ 1,210.93 ／ -2.24
32. 精密機器 ／ 9,235.33 ／ -2.31
33. 空運業 ／ 177.47 ／ -3.89《CS》
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