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出来高変化率ランキング（14時台）～オーバル、上場Jリートなどがランクイン

2020年12月7日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オーバル、上場Jリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月7日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7727> オーバル　　　　　 　14930400 　877120　 1602.21% 27.78%
<1345> 上場Jリート　　　 　1161700 　72840　 1494.87% -0.12%
<6378> 木村化　　　　　　 　1893600 　146720　 1190.62% 2.09%
<2353> 日駐　　　　　　　 　6790600 　567800　 1095.95% 7.63%
<3441> 山王　　　　　　　 　722700 　75620　 855.70% 8.99%
<3662> エイチーム　　　　 　1121600 　122320　 816.94% 15.59%
<6331> 化工機　　　　　　 　425800 　50920　 736.21% 10.73%
<4080> 田中化研　　　　　 　5342500 　744840　 617.27% 8.48%
<7760> IMV　　　　　　 　2568000 　398440　 544.51% -8.94%
<6366> 千代建　　　　　　 　3741000 　665860　 461.83% 6.67%
<7888> 三光合成　　　　　 　8002000 　1642020　 387.33% -14.69%
<3906> ALBERT　　　 　217100 　44680　 385.90% 2.29%
<2354> YE　　　　　　　 　DIGITAL 　1122900　 23868000.00% 3.7046%
<6208> 石川製　　　　　　 　216300 　49120　 340.35% 6.31%
<3323> レカム　　　　　　 　4488000 　1162720　 285.99% 1.57%
<6400> 不二精機　　　　　 　11704900 　3047180　 284.12% 4.75%
<3854> アイル　　　　　　 　450100 　122740　 266.71% 11.8%
<6617> 東光高岳　　　　　 　656900 　181480　 261.97% 6.27%
<4098> チタン工　　　　　 　130600 　36100　 261.77% 1.91%
<2342> トランス　　　　　 　389400 　111280　 249.93% -0.26%
<4312> サイバネット　　　 　929800 　269980　 244.40% -1.33%
<1597> MXSJリート　　 　326680 　96150　 239.76% -0.8%
<6905> コーセル　　　　　 　486100 　147000　 230.68% 0.76%
<4366> ダイトーケミ　　　 　476900 　145100　 228.67% 2.79%
<6034> MRT　　　　　　 　641300 　197220　 225.17% 3.25%
<7456> 松田産業　　　　　 　127900 　40340　 217.06% 5.4%
<3680> ホットリンク　　　 　819200 　260480　 214.50% 5.68%
<2378> ルネサンス　　　　 　339700 　109240　 210.97% -2.49%
<5922> 那須鉄　　　　　　 　126700 　42740　 196.44% 16.69%
<6556> ウェルビー　　　　 　1309600 　442160　 196.18% -1.68%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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