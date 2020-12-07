

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オーバル、上場Jリートなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月7日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7727> オーバル 14930400 877120 1602.21% 27.78%

<1345> 上場Jリート 1161700 72840 1494.87% -0.12%

<6378> 木村化 1893600 146720 1190.62% 2.09%

<2353> 日駐 6790600 567800 1095.95% 7.63%

<3441> 山王 722700 75620 855.70% 8.99%

<3662> エイチーム 1121600 122320 816.94% 15.59%

<6331> 化工機 425800 50920 736.21% 10.73%

<4080> 田中化研 5342500 744840 617.27% 8.48%

<7760> IMV 2568000 398440 544.51% -8.94%

<6366> 千代建 3741000 665860 461.83% 6.67%

<7888> 三光合成 8002000 1642020 387.33% -14.69%

<3906> ALBERT 217100 44680 385.90% 2.29%

<2354> YE DIGITAL 1122900 23868000.00% 3.7046%

<6208> 石川製 216300 49120 340.35% 6.31%

<3323> レカム 4488000 1162720 285.99% 1.57%

<6400> 不二精機 11704900 3047180 284.12% 4.75%

<3854> アイル 450100 122740 266.71% 11.8%

<6617> 東光高岳 656900 181480 261.97% 6.27%

<4098> チタン工 130600 36100 261.77% 1.91%

<2342> トランス 389400 111280 249.93% -0.26%

<4312> サイバネット 929800 269980 244.40% -1.33%

<1597> MXSJリート 326680 96150 239.76% -0.8%

<6905> コーセル 486100 147000 230.68% 0.76%

<4366> ダイトーケミ 476900 145100 228.67% 2.79%

<6034> MRT 641300 197220 225.17% 3.25%

<7456> 松田産業 127900 40340 217.06% 5.4%

<3680> ホットリンク 819200 260480 214.50% 5.68%

<2378> ルネサンス 339700 109240 210.97% -2.49%

<5922> 那須鉄 126700 42740 196.44% 16.69%

<6556> ウェルビー 1309600 442160 196.18% -1.68%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》