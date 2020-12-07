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出来高変化率ランキング（9時台）～日駐、オーバルなどがランクイン

2020年12月7日 09:52

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記事提供元：フィスコ


*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日駐、オーバルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月7日　9:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2353>* 日駐　　　　　　　 3496600 　567800　 515.82% 10.69%
<7727>* オーバル　　　　　　3373000 　877120　 284.55% 26.39%
<3662>* エイチーム　　　　　422900 　122320　 245.73% 11.33%
<1345>* 上場Jリート　　　　211300 　72840　 190.09% 0.47%
<1597>* MXSJリート　　　272150 　96150　 183.05% -0.17%
<7888>* 三光合成　　　　　　3829600 　1642020　 133.22% -8.55%
<6378>* 木村化　　　　　　　338500 　146720　 130.71% 9.13%
<4080>* 田中化研　　　　　　1694400 　744840　 127.49% 15.52%
<7760>* IMV　　　　　　　801400 　398440　 101.13% -5.81%
<6556>* ウェルビー　　　　　859600 　442160　 94.41% -0.14%
<3441>* 山王　　　　　　　　141800 　75620　 87.52% 13.26%
<2562>* 上場ダウH　　　　　114800 　61862　 85.57% 0.66%
<6331>* 化工機　　　　　　　83200 　50920　 63.39% 9.31%
<3854>* アイル　　　　　　　193100 　122740　 57.32% 15.02%
<1595>* NZAMJリート　　37050 　24772　 49.56% 0.64%
<3906>* ALBERT　　　　62800 　44680　 40.56% 5.81%
<1541>* 純プラ信　　　　　　145139 　107916.4　 34.49% 0.16%
<4098>* チタン工　　　　　　47900 　36100　 32.69% 3.08%
<4366>* ダイトーケミ　　　　189600 　145100　 30.67% 8.18%
<4312>* サイバネット　　　　345600 　269980　 28.01% 4.09%
<2041>* NYダウベア　　　　17722 　15341　 15.52% -0.57%
<2138>* クルーズ　　　　　　112500 　100580　 11.85% -0.26%
<6617>* 東光高岳　　　　　　199900 　181480　 10.15% 11%
<6366>* 千代建　　　　　　　723400 　665860　 8.64% 2.92%
<7456>* 松田産業　　　　　　42400 　40340　 5.11% 7.21%
<6905>* コーセル　　　　　　152500 　147000　 3.74% 3.22%
<9768>* いであ　　　　　　　25800 　24960　 3.37% 0.34%
<2932>* STIフードH　　　74000 　71940　 2.86% 5.99%
<3673>* ブロドリーフ　　　　715700 　722740　 -0.97% -1.02%
<2354>* YE DIGITAL　229800 　238680　 -3.72% 3.98%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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