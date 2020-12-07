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*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日駐、オーバルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月7日 9:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2353>* 日駐 3496600 567800 515.82% 10.69%
<7727>* オーバル 3373000 877120 284.55% 26.39%
<3662>* エイチーム 422900 122320 245.73% 11.33%
<1345>* 上場Jリート 211300 72840 190.09% 0.47%
<1597>* MXSJリート 272150 96150 183.05% -0.17%
<7888>* 三光合成 3829600 1642020 133.22% -8.55%
<6378>* 木村化 338500 146720 130.71% 9.13%
<4080>* 田中化研 1694400 744840 127.49% 15.52%
<7760>* IMV 801400 398440 101.13% -5.81%
<6556>* ウェルビー 859600 442160 94.41% -0.14%
<3441>* 山王 141800 75620 87.52% 13.26%
<2562>* 上場ダウH 114800 61862 85.57% 0.66%
<6331>* 化工機 83200 50920 63.39% 9.31%
<3854>* アイル 193100 122740 57.32% 15.02%
<1595>* NZAMJリート 37050 24772 49.56% 0.64%
<3906>* ALBERT 62800 44680 40.56% 5.81%
<1541>* 純プラ信 145139 107916.4 34.49% 0.16%
<4098>* チタン工 47900 36100 32.69% 3.08%
<4366>* ダイトーケミ 189600 145100 30.67% 8.18%
<4312>* サイバネット 345600 269980 28.01% 4.09%
<2041>* NYダウベア 17722 15341 15.52% -0.57%
<2138>* クルーズ 112500 100580 11.85% -0.26%
<6617>* 東光高岳 199900 181480 10.15% 11%
<6366>* 千代建 723400 665860 8.64% 2.92%
<7456>* 松田産業 42400 40340 5.11% 7.21%
<6905>* コーセル 152500 147000 3.74% 3.22%
<9768>* いであ 25800 24960 3.37% 0.34%
<2932>* STIフードH 74000 71940 2.86% 5.99%
<3673>* ブロドリーフ 715700 722740 -0.97% -1.02%
<2354>* YE DIGITAL 229800 238680 -3.72% 3.98%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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