

*15:15JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか繊維業、海運業、食料品、輸送用機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか不動産業、鉱業、情報・通信業、電力・ガス業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 333.28 ／ 2.88

2. 繊維業 ／ 551.75 ／ 1.35

3. 海運業 ／ 312.97 ／ 1.17

4. 食料品 ／ 1,678.82 ／ 1.15

5. 輸送用機器 ／ 2,692.58 ／ 1.13

6. 精密機器 ／ 9,453.88 ／ 1.13

7. その他製品 ／ 3,540.43 ／ 0.93

8. その他金融業 ／ 632.81 ／ 0.80

9. 非鉄金属 ／ 883.91 ／ 0.72

10. 金属製品 ／ 1,238.68 ／ 0.55

11. 建設業 ／ 1,052.86 ／ 0.39

12. ゴム製品 ／ 2,656.31 ／ 0.36

13. 化学工業 ／ 2,258.46 ／ 0.34

14. ガラス・土石製品 ／ 1,052.63 ／ 0.32

15. 証券業 ／ 352.28 ／ 0.21

16. パルプ・紙 ／ 454.17 ／ 0.18

17. 保険業 ／ 938.29 ／ 0.09

18. 水産・農林業 ／ 431.66 ／ 0.05

19. 電気機器 ／ 3,178.6 ／ -0.08

20. 医薬品 ／ 3,295.1 ／ -0.13

21. 銀行業 ／ 120.83 ／ -0.16

22. 卸売業 ／ 1,517.31 ／ -0.18

23. 機械 ／ 2,139.21 ／ -0.19

24. 小売業 ／ 1,339.38 ／ -0.34

25. 陸運業 ／ 1,923.95 ／ -0.42

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,617.87 ／ -0.43

27. 石油・石炭製品 ／ 804.11 ／ -0.47

28. サービス業 ／ 2,640.18 ／ -0.61

29. 電力・ガス業 ／ 355.41 ／ -0.61

30. 情報・通信業 ／ 4,628.47 ／ -0.72

31. 鉱業 ／ 172.96 ／ -0.87

32. 不動産業 ／ 1,373.31 ／ -1.33

33. 空運業 ／ 184.65 ／ -1.82《CS》