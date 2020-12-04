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記事提供元：フィスコ
*08:49JST 12/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26809.37、+8.39）
・NYダウは上昇（29969.52、+85.73）
・ナスダック総合指数は上昇（12377.18、+27.82）
・原油先物は上昇（45.64、+0.36）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（26710、大阪比-140）
・1ドル103円80-90銭
・SOX指数は下落（2716.15、-0.20）
・VIX指数は上昇（21.28、+0.11）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・車名別新車販売（11月）
・閣議
・関西電力大飯原発設置変更許可処分を巡る住民訴訟で地裁判決
・独製造業受注（10月）
・米雇用統計（11月）
・米貿易収支（10月）《ST》
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