

*08:49JST 12/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26809.37、+8.39）

・NYダウは上昇（29969.52、+85.73）

・ナスダック総合指数は上昇（12377.18、+27.82）

・原油先物は上昇（45.64、+0.36）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（26710、大阪比-140）

・1ドル103円80-90銭

・SOX指数は下落（2716.15、-0.20）

・VIX指数は上昇（21.28、+0.11）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・車名別新車販売（11月）

・閣議

・関西電力大飯原発設置変更許可処分を巡る住民訴訟で地裁判決

・独製造業受注（10月）

・米雇用統計（11月）

・米貿易収支（10月）《ST》