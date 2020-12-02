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記事提供元：フィスコ
*08:55JST 12/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26787.54、+353.92）
・NYダウは上昇（29823.92、+185.28）
・ナスダック総合指数は上昇（12355.11、+156.37）
・シカゴ日経225先物は上昇（26915、大阪比+115）
・SOX指数は上昇（2709.73、+46.24）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・1ドル104円30-40銭
・VIX指数は上昇（20.77、+0.20）
・原油先物は下落（44.55、-0.79）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・マネタリーベース（11月）
・日銀営業毎旬報告（11月30日現在）
・消費者態度指数（11月）
・国内ユニクロ売上高（11月）
・雨宮日銀副総裁が講演と記者会見
・ユーロ圏生産者物価指数（10月）
・ユーロ圏失業率（10月）
・米ADP全米雇用報告（11月）
・米財務長官とFRB議長が下院金融委員会で証言
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》
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