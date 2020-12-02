

*08:55JST 12/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26787.54、+353.92）

・NYダウは上昇（29823.92、+185.28）

・ナスダック総合指数は上昇（12355.11、+156.37）

・シカゴ日経225先物は上昇（26915、大阪比+115）

・SOX指数は上昇（2709.73、+46.24）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・1ドル104円30-40銭

・VIX指数は上昇（20.77、+0.20）

・原油先物は下落（44.55、-0.79）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・マネタリーベース（11月）

・日銀営業毎旬報告（11月30日現在）

・消費者態度指数（11月）

・国内ユニクロ売上高（11月）

・雨宮日銀副総裁が講演と記者会見

・ユーロ圏生産者物価指数（10月）

・ユーロ圏失業率（10月）

・米ADP全米雇用報告（11月）

・米財務長官とFRB議長が下院金融委員会で証言

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》