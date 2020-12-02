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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：スイス消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(11月) 16.3％
10:00 営業毎旬報告(11月30日現在、日本銀行)
10:30 雨宮日銀副総裁が秋田県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00 消費者態度指数(11月) 33.0 33.6
＜海外＞
09:30 豪・GDP(7-9月) -4.9％ -6.3％
16:30 スイス・消費者物価指数(11月) -0.5％ -0.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(11月) 1.19％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月) -2.4％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(10月) 8.5％ 8.3％
21:00 ブ・鉱工業生産(10月) 0.4％ 2.6％
22:15 米・ADP全米雇用報告(11月) 50.0万人 36.5万人
米・財務長官とFRB議長が下院金融委員会で証言
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
米・ニューヨーク連銀総裁が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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