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今日の注目スケジュール：スイス消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など

2020年12月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：スイス消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(11月)　16.3％
10:00　営業毎旬報告(11月30日現在、日本銀行)
10:30　雨宮日銀副総裁が秋田県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00　消費者態度指数(11月)　33.0　33.6


＜海外＞
09:30　豪・GDP(7-9月)　-4.9％　-6.3％
16:30　スイス・消費者物価指数(11月)　-0.5％　-0.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(11月)　1.19％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月)　-2.4％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(10月)　8.5％　8.3％
21:00　ブ・鉱工業生産(10月)　0.4％　2.6％
22:15　米・ADP全米雇用報告(11月)　50.0万人　36.5万人


米・財務長官とFRB議長が下院金融委員会で証言

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)

米・ニューヨーク連銀総裁が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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