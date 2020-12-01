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記事提供元：フィスコ
*08:46JST 12/1
[強弱材料]
強気材料
・1ドル104円30-40銭
・SOX指数は上昇（2663.49、+31.93）
・VIX指数は低下（20.57、-0.27）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（26433.62、-211.09）
・NYダウは下落（29638.64、-271.73）
・ナスダック総合指数は下落（12198.74、-7.11）
・シカゴ日経225先物は下落（26310、大阪比-150）
・原油先物は下落（45.34、-0.19）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・失業率（10月）
・有効求人倍率（10月）
・法人企業統計（7-9月）
・製造業PMI（11月）
・投信残高（11月末）
・自動車販売台数（11月）
・日銀債券市場サーベイ（11月）
・中国財新製造業PMI（11月）
・独失業率（失業保険申請率）（11月）
・ユーロ圏製造業PMI（11月）
・ユーロ圏消費者物価指数（11月）
・米ISM製造業景況指数（11月）
・米建設支出（10月）
・ムニューシン米財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
・欧州連合（EU）財務相理事会
・欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・経済協力開発機構（OECD）が経済見通しを公表
・「OPECプラス」会合《ST》
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