

*08:46JST 12/1

[強弱材料]

強気材料

・1ドル104円30-40銭

・SOX指数は上昇（2663.49、+31.93）

・VIX指数は低下（20.57、-0.27）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（26433.62、-211.09）

・NYダウは下落（29638.64、-271.73）

・ナスダック総合指数は下落（12198.74、-7.11）

・シカゴ日経225先物は下落（26310、大阪比-150）

・原油先物は下落（45.34、-0.19）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・失業率（10月）

・有効求人倍率（10月）

・法人企業統計（7-9月）

・製造業PMI（11月）

・投信残高（11月末）

・自動車販売台数（11月）

・日銀債券市場サーベイ（11月）

・中国財新製造業PMI（11月）

・独失業率（失業保険申請率）（11月）

・ユーロ圏製造業PMI（11月）

・ユーロ圏消費者物価指数（11月）

・米ISM製造業景況指数（11月）

・米建設支出（10月）

・ムニューシン米財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言

・欧州連合（EU）財務相理事会

・欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・経済協力開発機構（OECD）が経済見通しを公表

・「OPECプラス」会合《ST》