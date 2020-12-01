マーケット RSS

 

プラマテルズは急騰、親会社の双日がTOBで完全子会社化予定

2020年12月1日 08:29

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　プラマテルズ<2714>(JQ)は双日グループの合成樹脂専門商社である。親会社が11月26日発表したTOB(完全子会社化で上場廃止予定)に対して、賛同意見および応募推奨を表明した。株価は急騰してTOB価格にサヤ寄せする形だ。

■双日グループの合成樹脂専門商社

　双日<2768>グループの合成樹脂専門商社である。11月26日に双日が、子会社の双日プラネット(支配株主)によるプラマテルズに対するTOBを発表し、本TOBに対する賛同意見および応募推奨を表明した。

　買い付け期間は20年11月27日～21年1月14日、買い付け価格は770円である。完全子会社化を企図しているため、プラマテルズ株式は上場廃止の予定である。また本TOBが成立することを条件に、21年3月期末配当を行わないと発表している。

■株価は急騰、TOB価格にサヤ寄せ

　株価は急騰している。買い付け価格770円にサヤ寄せする形だ。11月30日の終値は760円、時価総額は約65億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】資源関連株の「温故知新」相場も一考余地（2020/08/03）
【注目銘柄】テクノフレックスは２Ｑ上ぶれ着地業績に５Ｇ関連人気がオンして続急伸（2020/10/07）
【注目銘柄】大木ヘルスケアは１Ｑ好業績を見直して２Ｑ決算発表に期待を高めて小反発（2020/10/15）
【編集長の視点】コーナン商事は連続最高純益を手掛かりにＨＣ業界の最割安株買いが再燃し急反発（2020/10/22）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 伊藤園が高値更新、「お茶で新型コロナ無害化」と伝えられ条件反射的な連想
  2. レオパレス21の子会社エンプラス、全株式をリース・割賦事業を展開するリコーリースに譲渡へ（訂正）
  3. 個人投資家・有限亭玉介：バリュー株物色の裏で半導体関連株に注目【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 相場展望11月30日号　米失業保険期限切れで、景気後退の『危機』迫る　日本株は楽観続くが、外資系短期筋の変調に警戒
  5. NY株式：NYダウ271ドル安、新型ウイルス感染増や規制強化の懸念再燃
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 国内株式市場見通し：好需給を背景に日経平均は27000円を睨んだ値固め展開（訂正）
  3. アンジェス　新型コロナウイルスDNAワクチン第2・3相臨床試験について発表
  4. 伊藤園が高値更新、「お茶で新型コロナ無害化」と伝えられ条件反射的な連想
  5. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  3. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  4. アンジェスが17%高、新株発行増資を一日で消化し鋭く反発
  5. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める

広告

写真で見るニュース

  • 「魔女がいっぱい」(c) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
  • 「日産ギャラリー ウインターイルミネーション2020」で展開される「クリスマスデコレーション I2V SPOT」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • 「ランキング通知」の画面イメージ。（画像: LINE証券株の発表資料より）
  • 新型ソリオ発表会の様子。（画像: スズキの発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • ボルボ「S60」（画像: ボルボ・カー・ジャパン発表資料より）
  • ミニムーン20CD3 (c) International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / G. Fedorets
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望11月30日号　米失業保険期限切れで、景気後退の『危機』迫る　日本株は楽観続くが、外資系短期筋の変調に警戒

コロナ関連の破たん734件に　GoTo見直しの影響を懸念　東京商工リサーチ

画像：サービス概要図（NTT東日本・西日本発表資料より）

NTT東・西、AIで電話の音声解析し特殊詐欺防止　検知すると親族にも通知

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体