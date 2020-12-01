プラマテルズは急騰、親会社の双日がTOBで完全子会社化予定

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プラマテルズ<2714>(JQ)は双日グループの合成樹脂専門商社である。親会社が11月26日発表したTOB(完全子会社化で上場廃止予定)に対して、賛同意見および応募推奨を表明した。株価は急騰してTOB価格にサヤ寄せする形だ。
■双日グループの合成樹脂専門商社
双日<2768>グループの合成樹脂専門商社である。11月26日に双日が、子会社の双日プラネット(支配株主)によるプラマテルズに対するTOBを発表し、本TOBに対する賛同意見および応募推奨を表明した。
買い付け期間は20年11月27日～21年1月14日、買い付け価格は770円である。完全子会社化を企図しているため、プラマテルズ株式は上場廃止の予定である。また本TOBが成立することを条件に、21年3月期末配当を行わないと発表している。
■株価は急騰、TOB価格にサヤ寄せ
株価は急騰している。買い付け価格770円にサヤ寄せする形だ。11月30日の終値は760円、時価総額は約65億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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