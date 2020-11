チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス“バンダナ”繋ぎ合わせたニットやシャツ、ドーバー銀座限定で

チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス(Children of the discordance)より、ドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクションが登場。2020年11月28日(土)より発売される。

第4弾となる、チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスのドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクション。今回はハンドダイイングを施したバンダナを使用した全7型のスペシャルなプロダクトを用意する。

ラインナップするのは、Tシャツ、ニット、シャツ、アノラック、ハット、ネックウォーマー。ネックウォーマーはミーンズワイル(meanswhile)とのコラボレーションアイテムとなる。

チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスのアイコンでもあるバンダナをスモーキーカラーでアイテムに使用するのは今回が初。シャツやアノラック、ネックウォーマーなどは独特なカラーコントラストがポイントだ。

また、ヒップホップアーティスト・ralphのポートレートを配したTシャツは、6月に登場したコレクションでもタッグを組んだアーティストNAOTO YOSHIDAが制作。palphの楽曲「BLACK BANDANA」のリリックを手書きで落とし込んだ。

【詳細】

チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス ドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクション 第4弾

発売日:2020年11月28日(土)

販売店舗:ドーバー ストリート マーケット ギンザ

住所:東京都中央区銀座6-9-5

<アイテム価格>

・プリントTシャツ(PRINT TEE "ralph" *ILLUST by NAOTO YOSHIDA) 12,000円+税

・パッチワークアーカイブTシャツ(PATCH WORK Archive Tee *HIDEAKI SHIKAMA Archive) 52,000円+税

・バンダナパッチワークニット(BANDANA PATCH WORK KNIT) 82,000円+税

・バンダナパッチワークシャツ(BANDANA PATCH WORK SHIRT) 97,000円+税

・バンダナパッチワークアノラック(BANDANA PATCH WORK ANORAK *PRODUCT by NAOTO YOSHIDA) 178,000円+税

・バンダナパッチワークバケットハット(BANDANA PATCH WORK BUCKET HAT) 20,000円+税

・バンダナネックギア(BANDANA NECK GEAR *PRODUCT by Meanswille) 25,000円+税