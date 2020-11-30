チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス“バンダナ”繋ぎ合わせたニットやシャツ、ドーバー銀座限定で

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チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス(Children of the discordance)より、ドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクションが登場。2020年11月28日(土)より発売される。
第4弾となる、チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスのドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクション。今回はハンドダイイングを施したバンダナを使用した全7型のスペシャルなプロダクトを用意する。
ラインナップするのは、Tシャツ、ニット、シャツ、アノラック、ハット、ネックウォーマー。ネックウォーマーはミーンズワイル(meanswhile)とのコラボレーションアイテムとなる。
チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスのアイコンでもあるバンダナをスモーキーカラーでアイテムに使用するのは今回が初。シャツやアノラック、ネックウォーマーなどは独特なカラーコントラストがポイントだ。
また、ヒップホップアーティスト・ralphのポートレートを配したTシャツは、6月に登場したコレクションでもタッグを組んだアーティストNAOTO YOSHIDAが制作。palphの楽曲「BLACK BANDANA」のリリックを手書きで落とし込んだ。
【詳細】
チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス ドーバー ストリート マーケット ギンザ限定コレクション 第4弾
発売日：2020年11月28日(土)
販売店舗：ドーバー ストリート マーケット ギンザ
住所：東京都中央区銀座6-9-5
＜アイテム価格＞
・プリントTシャツ(PRINT TEE "ralph" ＊ILLUST by NAOTO YOSHIDA) 12,000円＋税
・パッチワークアーカイブTシャツ(PATCH WORK Archive Tee ＊HIDEAKI SHIKAMA Archive) 52,000円＋税
・バンダナパッチワークニット(BANDANA PATCH WORK KNIT) 82,000円＋税
・バンダナパッチワークシャツ(BANDANA PATCH WORK SHIRT) 97,000円＋税
・バンダナパッチワークアノラック(BANDANA PATCH WORK ANORAK ＊PRODUCT by NAOTO YOSHIDA) 178,000円＋税
・バンダナパッチワークバケットハット(BANDANA PATCH WORK BUCKET HAT) 20,000円＋税
・バンダナネックギア(BANDANA NECK GEAR ＊PRODUCT by Meanswille) 25,000円＋税
関連キーワードコラボレーション、ドーバー ストリート マーケット ギンザ
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