

*15:25JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか、ゴム製品、石油・石炭製品、非鉄金属、倉庫・運輸関連業、銀行業、陸運業、鉄鋼、不動産業なども下落。一方、その他製品が上昇。



業種名／現在値／前日比（％）」

1. その他製品 ／ 3,593.18 ／ 0.24

2. 金属製品 ／ 1,198.72 ／ -0.31

3. 情報・通信業 ／ 4,651.35 ／ -0.43

4. サービス業 ／ 2,730.7 ／ -0.63

5. 電気機器 ／ 3,138.34 ／ -0.84

6. 精密機器 ／ 9,567.09 ／ -1.00

7. 小売業 ／ 1,339.44 ／ -1.03

8. パルプ・紙 ／ 444.34 ／ -1.22

9. 化学工業 ／ 2,212.61 ／ -1.31

10. 海運業 ／ 286.62 ／ -1.49

11. 機械 ／ 2,111.68 ／ -1.50

12. 医薬品 ／ 3,321.3 ／ -1.60

13. ガラス・土石製品 ／ 1,032.34 ／ -1.90

14. 空運業 ／ 183.21 ／ -2.29

15. 食料品 ／ 1,625.61 ／ -2.33

16. 繊維業 ／ 521.57 ／ -2.33

17. その他金融業 ／ 616.02 ／ -2.48

18. 証券業 ／ 335.79 ／ -2.63

19. 電力・ガス業 ／ 359.42 ／ -2.73

20. 卸売業 ／ 1,476.54 ／ -2.84

21. 水産・農林業 ／ 421.06 ／ -3.03

22. 輸送用機器 ／ 2,576.39 ／ -3.31

23. 建設業 ／ 1,034.91 ／ -3.32

24. 保険業 ／ 915. ／ -3.39

25. 不動産業 ／ 1,335.56 ／ -3.45

26. 鉄鋼 ／ 313.51 ／ -3.55

27. 陸運業 ／ 1,870.72 ／ -3.59

28. 銀行業 ／ 119.18 ／ -3.73

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,580.26 ／ -3.94

30. 非鉄金属 ／ 822.64 ／ -3.98

31. 石油・石炭製品 ／ 801.14 ／ -4.12

32. ゴム製品 ／ 2,574.32 ／ -4.28

33. 鉱業 ／ 175.85 ／ -4.29《CS》