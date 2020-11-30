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*15:25JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか、ゴム製品、石油・石炭製品、非鉄金属、倉庫・運輸関連業、銀行業、陸運業、鉄鋼、不動産業なども下落。一方、その他製品が上昇。
業種名／現在値／前日比（％）」
1. その他製品 ／ 3,593.18 ／ 0.24
2. 金属製品 ／ 1,198.72 ／ -0.31
3. 情報・通信業 ／ 4,651.35 ／ -0.43
4. サービス業 ／ 2,730.7 ／ -0.63
5. 電気機器 ／ 3,138.34 ／ -0.84
6. 精密機器 ／ 9,567.09 ／ -1.00
7. 小売業 ／ 1,339.44 ／ -1.03
8. パルプ・紙 ／ 444.34 ／ -1.22
9. 化学工業 ／ 2,212.61 ／ -1.31
10. 海運業 ／ 286.62 ／ -1.49
11. 機械 ／ 2,111.68 ／ -1.50
12. 医薬品 ／ 3,321.3 ／ -1.60
13. ガラス・土石製品 ／ 1,032.34 ／ -1.90
14. 空運業 ／ 183.21 ／ -2.29
15. 食料品 ／ 1,625.61 ／ -2.33
16. 繊維業 ／ 521.57 ／ -2.33
17. その他金融業 ／ 616.02 ／ -2.48
18. 証券業 ／ 335.79 ／ -2.63
19. 電力・ガス業 ／ 359.42 ／ -2.73
20. 卸売業 ／ 1,476.54 ／ -2.84
21. 水産・農林業 ／ 421.06 ／ -3.03
22. 輸送用機器 ／ 2,576.39 ／ -3.31
23. 建設業 ／ 1,034.91 ／ -3.32
24. 保険業 ／ 915. ／ -3.39
25. 不動産業 ／ 1,335.56 ／ -3.45
26. 鉄鋼 ／ 313.51 ／ -3.55
27. 陸運業 ／ 1,870.72 ／ -3.59
28. 銀行業 ／ 119.18 ／ -3.73
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,580.26 ／ -3.94
30. 非鉄金属 ／ 822.64 ／ -3.98
31. 石油・石炭製品 ／ 801.14 ／ -4.12
32. ゴム製品 ／ 2,574.32 ／ -4.28
33. 鉱業 ／ 175.85 ／ -4.29《CS》
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