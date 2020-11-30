大和コン　大幅に3日ぶり反落、21年7月期第1四半期の営業利益13.5％減、IT投資予算縮小など響く／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:26JST <3816> 大和コン 1094 -86
大幅に3日ぶり反落。21年7月期第1四半期（20年8-10月）の営業利益を前年同期比13.5％減の1.40億円と発表している。ソフトウェア開発関連でIT投資予算の縮小やプロジェクトの延期などが発生し、売上高が8.3％減の6.40億円に落ち込んだことが響いた。販管費が7.8％増の1.07億円となったことも利益を圧迫した。通期予想は前期比8.8％減の4.15億円で据え置いた。進捗率は33.7％。《FA》
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