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スマレジ　上場来高値、大和証券が新規に「2」でカバレッジ開始、目標株価5700円／新興市場スナップショット

2020年11月30日 13:46

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記事提供元：フィスコ


*13:46JST <4431> スマレジ 5320 +575
上場来高値。大和証券が新規に「2」（アウトパフォーム）でカバレッジを開始し、買い材料視されている。目標株価は5700円としており、前営業日終値（4745円）を約20％上回る水準。同証券は「大和予想ベースの来期予想PSRで13.5倍、来期予想PERで80倍超の水準」とした上で、「コロナ禍でも登録店舗数は順調に拡大。下期から業績モメンタムは回復していく見通しであり、株価は再評価の余地がある」との見方を示している。《RS》

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