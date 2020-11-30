シスロケ　大幅に7日続伸、21年3月期の純利益予想を上方修正、持分法適用関連会社の株を譲渡／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:02JST <2480> シスロケ 1842 +74
大幅に7日続伸。21年3月期の純利益を従来予想の3.20億円から4.70億円（前期実績3.27億円）に上方修正している。韓国で自動車ファイナンス事業者向け業務支援を展開する持分法適用関連会社のCAR AUCTION CO.,LTD.株98万株を同国のベンチャー投資会社メイプル投資パートナーに譲渡し、関係会社株式売却益（特別利益）が発生する見通し。持株比率は49.0％から24.5％に低下する。営業利益予想は4.43億円（同4.25億円）で据え置いた。《RS》
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