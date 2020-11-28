関連記事
記事提供元：フィスコ
*03:40JST [通貨オプション］米感謝祭通過で、OP売り後退
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の感謝祭の祭日通過で、オプション売りが後退した。
リスクリバーサルでは小動きながら、3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.65％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.27％⇒6.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.53％⇒6.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.77％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- NY外為：ドル・円一時103円台へ反落、ダウ失速 11/28 02:20
- NY外為：商品通貨高、OPECプラス、協調減産2，3カ月延長へ 11/28 01:27
- NY外為：ドル続落、米債利回り低下、ダウ54ドル高 11/28 00:36
- NY外為：ユーロ一段高、独は企業向け追加救済策を発表 11/27 23:18
- 日経平均テクニカル:4日続伸、週足はほぼ陽の丸坊主 11/27 18:15
広告
広告
広告