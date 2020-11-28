マーケット RSS

 

[通貨オプション］米感謝祭通過で、OP売り後退

2020年11月28日 03:40

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*03:40JST [通貨オプション］米感謝祭通過で、OP売り後退


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の感謝祭の祭日通過で、オプション売りが後退した。

リスクリバーサルでは小動きながら、3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.65％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.27％⇒6.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.53％⇒6.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.77％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アンジェス　新型コロナウイルスDNAワクチン第2・3相臨床試験について発表
  2. NY原油：感謝祭（サンクスギビング）の祝日で休場
  3. 日経平均テクニカル:3日続伸、ほぼ陽の丸坊主で買い圧力の強さ窺わせる
  4. 日経平均テクニカル:4日続伸、週足はほぼ陽の丸坊主
  5. パンデミック終息後のECB金融政策
  1. ビットコインが再び高騰中　世界の機関投資家・大資本家が安定資産として購入
  2. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　後編
  3. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  4. アンジェス　新型コロナウイルスDNAワクチン第2・3相臨床試験について発表
  5. NY原油：感謝祭（サンクスギビング）の祝日で休場
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  4. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  5. アンジェスが17%高、新株発行増資を一日で消化し鋭く反発

広告

写真で見るニュース

  • ボルボ「S60」（画像: ボルボ・カー・ジャパン発表資料より）
  • ミニムーン20CD3 (c) International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / G. Fedorets
  • SUBARU Labが入るH¹O渋谷三丁目の共用ラウンジのイメージ（画像: SUBARU発表資料より）
  • N-BOX、N-BOXカスタム：発表資料より
  • 新型N-ONE RS（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • モーガン･エアロ　1922年式　(c) sawahajime
  • 星間物質で満たされたオリオン座の大星雲M42の内部 (c) NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルスの影響で経営状況に変化はあったか？（画像: エヌエヌ生命保険発表資料より）

中小企業の6割、新型コロナで経営が悪化　エヌエヌ生命調査

研究の概要（写真：理研の発表資料より）

理研ら、耐性菌対策の微生物実験を実施　ロボットで大規模実験が可能に

新型ノートの発表。（画像: 日産自動車の発表資料より）

日産が新型「ノート」を発表、人気車の投入でようやく反転攻勢が始まるか?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体