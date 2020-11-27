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ファンドクリＧ　大幅に反落、20年11月期の営業利益予想を下方修正、新型コロナで不動産取引制約／新興市場スナップショット

2020年11月27日 12:36

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記事提供元：フィスコ


*12:36JST <3266> ファンドクリＧ 92 -3
大幅に反落。20年11月期の営業利益を従来予想の2.20億円から0.60億円（前期実績1.19億円）に下方修正している。アセットマネジメント事業がほぼ予想通りに推移する一方、新型コロナウイルスの感染拡大で不動産取引が制約され、インベストメントバンク事業が前回予想を下回る見込みとなったため。これまで未定としていた年間配当予想は1.00円（前期実績1.00円）とした。《HH》

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