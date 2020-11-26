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今日新規上場のジオコードは後場も買い気配のまま公開価格の81%高(12時40分現在)

2020年11月26日 14:15

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■Webマーケティング事業、クラウド事業が主力

　11月26日に新規上場となったジオコード<7357>(JQS)は、後場も買い気配をセリ上げて始まり、昼12時40分現在は公開価格1250円の81%高の2258円で買い気配となっている。まだ初値はついていない。

　顧客のWeb領域における課題を総合的に解決するWebマーケティング事業、クラウド型業務支援ツールをSaaS形態で提供するクラウド事業が主力。設立は2005年2月。

　今期・2021年2月期の業績予想(個別、会社発表)は、売上高が31.72億円(前期比6.9%増)、営業利益は1.91億円(同25.0%増)、当期純利益は1.05億円(同3.5%減)、1株利益48円79銭を見込んでいる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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