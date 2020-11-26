今日新規上場のジオコードは後場も買い気配のまま公開価格の81%高(12時40分現在)

■Webマーケティング事業、クラウド事業が主力

11月26日に新規上場となったジオコード<7357>(JQS)は、後場も買い気配をセリ上げて始まり、昼12時40分現在は公開価格1250円の81%高の2258円で買い気配となっている。まだ初値はついていない。

顧客のWeb領域における課題を総合的に解決するWebマーケティング事業、クラウド型業務支援ツールをSaaS形態で提供するクラウド事業が主力。設立は2005年2月。

今期・2021年2月期の業績予想(個別、会社発表)は、売上高が31.72億円(前期比6.9%増)、営業利益は1.91億円(同25.0%増)、当期純利益は1.05億円(同3.5%減)、1株利益48円79銭を見込んでいる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【特集】資源関連株の「温故知新」相場も一考余地（2020/08/03）

・【注目銘柄】テクノフレックスは２Ｑ上ぶれ着地業績に５Ｇ関連人気がオンして続急伸（2020/10/07）

・【注目銘柄】大木ヘルスケアは１Ｑ好業績を見直して２Ｑ決算発表に期待を高めて小反発（2020/10/15）

・【編集長の視点】コーナン商事は連続最高純益を手掛かりにＨＣ業界の最割安株買いが再燃し急反発（2020/10/22）