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*12:49JST 【M&A速報：2020/11/26（1）】キリンHD、豪ライオン飲料事業の全株式を豪乳製品メーカーBegaに譲渡
■キリンHD<2503>、豪ライオン飲料事業の全株式を豪乳製品メーカーのBegaに約409億円で譲渡
■米メディア大手ViacomCBS、傘下で出版事業のサイモン&シュスターをペンギンランダムハウスLLCに21.75億ドルで譲渡
■キャラクター雑貨ブランド「トレトイ(tretoy)」運営のアダビト、プレシリーズAでF Ventures LLPとiFundから資金調達を実施
■ヨロズ<7294>、レノによる株主提案に対し「反対」を表明 2021年1月下旬をめどに臨時株主総会の開催を検討
■Abalance<3856>、約2.2億円の第三者割当増資を実施
■VR/ARゲーム開発のCharacterBank、マネックスベンチャーズなどから資金調達を実施
■ENEOS、販売部門のバックオフィス機能を分社化 アイネット<9600>と合弁会社化
■VTホールディングス<7593>子会社のホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順を買収
■WEBサービス事業のホープリヴス、インターコアに動画メディア事業「トラッパーtv」を譲渡
■東北放送、テレビ番組制作子会社2社を合併
■マイネット<3928>、子会社のCard KingとMYLOOPSを合併
■東京ガス<9531>、ノースランド・パワーと自然電力の合弁会社である千葉洋上風力に出資
■アルコニックス<3036>、空調機器向け配管部品メーカーの富士根産業を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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