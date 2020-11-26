マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/11/26（1）】キリンHD、豪ライオン飲料事業の全株式を豪乳製品メーカーBegaに譲渡

2020年11月26日 12:49

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:49JST 【M&A速報：2020/11/26（1）】キリンHD、豪ライオン飲料事業の全株式を豪乳製品メーカーBegaに譲渡
■キリンHD<2503>、豪ライオン飲料事業の全株式を豪乳製品メーカーのBegaに約409億円で譲渡

■米メディア大手ViacomCBS、傘下で出版事業のサイモン&シュスターをペンギンランダムハウスLLCに21.75億ドルで譲渡

■キャラクター雑貨ブランド「トレトイ(tretoy)」運営のアダビト、プレシリーズAでF Ventures LLPとiFundから資金調達を実施

■ヨロズ<7294>、レノによる株主提案に対し「反対」を表明　2021年1月下旬をめどに臨時株主総会の開催を検討

■Abalance<3856>、約2.2億円の第三者割当増資を実施

■VR/ARゲーム開発のCharacterBank、マネックスベンチャーズなどから資金調達を実施

■ENEOS、販売部門のバックオフィス機能を分社化　アイネット<9600>と合弁会社化

■VTホールディングス<7593>子会社のホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順を買収

■WEBサービス事業のホープリヴス、インターコアに動画メディア事業「トラッパーtv」を譲渡

■東北放送、テレビ番組制作子会社2社を合併

■マイネット<3928>、子会社のCard KingとMYLOOPSを合併

■東京ガス<9531>、ノースランド・パワーと自然電力の合弁会社である千葉洋上風力に出資

■アルコニックス<3036>、空調機器向け配管部品メーカーの富士根産業を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  2. NY原油：続伸で45.71ドル、需給悪化の懸念和らぐ
  3. 日経平均テクニカル:続伸、上ヒゲ伴う陰線で騰勢一服を示唆
  4. コニカミノルタは業務効率化支援事業などに注目強まり一段高
  5. 日経平均テクニカル:4日ぶり急反発、マド空けて高値更新
  1. NY原油：強含み、世界経済の早期正常化への期待持続
  2. ビットコインが再び高騰中　世界の機関投資家・大資本家が安定資産として購入
  3. 日経平均は181円安、東京の今日の新型コロナ新規感染者数は534人
  4. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  5. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　後編
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  4. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  5. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表

広告

写真で見るニュース

  • ミニムーン20CD3 (c) International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / G. Fedorets
  • SUBARU Labが入るH¹O渋谷三丁目の共用ラウンジのイメージ（画像: SUBARU発表資料より）
  • N-BOX、N-BOXカスタム：発表資料より
  • 新型N-ONE RS（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • モーガン･エアロ　1922年式　(c) sawahajime
  • 星間物質で満たされたオリオン座の大星雲M42の内部 (c) NASA
  • イオンモール川口のオープンイメージ（イオンモール発表資料より）
  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルスのスパイクタンパク質（赤）がヒト細胞のACE2（緑）と ニューロピリン1（水色）とに同時に結合するイメージ図。（画像: 名古屋大学の発表資料より）

新型コロナの感染力を増大するタンパク質発見　新薬へ期待　名大ら

相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場

今回の研究で明らかとなったスーパームーンに伴う地形変化の概略図（画像: 海洋・港湾・航空技術研究所の発表資料より）

「スーパームーン」は砂浜の地形を変化させる　世界初の実証　うみそら研ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体