11/26の強弱材料

関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 11/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26296.86、+131.27）
・ナスダック総合指数は上昇（12094.40、+57.61）
・1ドル104円40-50銭
・VIX指数は下落（21.25、-0.39）
・原油先物は上昇（45.71、+0.80）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（29872.47、-173.77）
・シカゴ日経225先物は下落（26305、大阪日中比-75）
・SOX指数は下落（2600.24、-8.77）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・国債買いオペ
・景気一致指数確報（9月）
・スーパーマーケット売上高（10月）
・日本取引所グループの清田CEOが定例会見
・ジオコードが新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（10月）
・米株式市場は休場（感謝祭）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、NZ貿易収支、欧ユーロ圏マネーサプライなど 11/26 06:30
- 11/25の強弱材料 11/25 08:54
- 今日の注目スケジュール：米GDP改定値、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など 11/25 06:30
- 11/24の強弱材料 11/24 08:55
- 今日の注目スケジュール：東京地区百貨店売上高、独GDP改定値、米消費者信頼感指数など 11/24 06:30
広告
広告
広告