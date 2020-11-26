11/26の強弱材料



*08:43JST 11/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26296.86、+131.27）

・ナスダック総合指数は上昇（12094.40、+57.61）

・1ドル104円40-50銭

・VIX指数は下落（21.25、-0.39）

・原油先物は上昇（45.71、+0.80）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（29872.47、-173.77）

・シカゴ日経225先物は下落（26305、大阪日中比-75）

・SOX指数は下落（2600.24、-8.77）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・国債買いオペ

・景気一致指数確報（9月）

・スーパーマーケット売上高（10月）

・日本取引所グループの清田CEOが定例会見

・ジオコードが新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（10月）

・米株式市場は休場（感謝祭）《ST》