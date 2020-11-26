マーケット RSS

 

11/26の強弱材料

2020年11月26日 08:43

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:43JST 11/26
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26296.86、+131.27）
・ナスダック総合指数は上昇（12094.40、+57.61）
・1ドル104円40-50銭
・VIX指数は下落（21.25、-0.39）
・原油先物は上昇（45.71、+0.80）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（29872.47、-173.77）
・シカゴ日経225先物は下落（26305、大阪日中比-75）
・SOX指数は下落（2600.24、-8.77）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・国債買いオペ
・景気一致指数確報（9月）
・スーパーマーケット売上高（10月）
・日本取引所グループの清田CEOが定例会見
・ジオコードが新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（10月）
・米株式市場は休場（感謝祭）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  2. NY原油：続伸で45.71ドル、需給悪化の懸念和らぐ
  3. 日経平均テクニカル:続伸、上ヒゲ伴う陰線で騰勢一服を示唆
  4. 日経平均テクニカル:4日ぶり急反発、マド空けて高値更新
  5. 【株式市場】中国外相の来日も株高期待を強め日経平均は後場寄り後に734円高まで上げ大幅反発
  1. NY原油：強含み、世界経済の早期正常化への期待持続
  2. ビットコインが再び高騰中　世界の機関投資家・大資本家が安定資産として購入
  3. 日経平均は181円安、東京の今日の新型コロナ新規感染者数は534人
  4. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　後編
  5. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  4. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  5. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表

広告

写真で見るニュース

  • ミニムーン20CD3 (c) International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / G. Fedorets
  • SUBARU Labが入るH¹O渋谷三丁目の共用ラウンジのイメージ（画像: SUBARU発表資料より）
  • N-BOX、N-BOXカスタム：発表資料より
  • 新型N-ONE RS（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • モーガン･エアロ　1922年式　(c) sawahajime
  • 星間物質で満たされたオリオン座の大星雲M42の内部 (c) NASA
  • イオンモール川口のオープンイメージ（イオンモール発表資料より）
  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルスのスパイクタンパク質（赤）がヒト細胞のACE2（緑）と ニューロピリン1（水色）とに同時に結合するイメージ図。（画像: 名古屋大学の発表資料より）

新型コロナの感染力を増大するタンパク質発見　新薬へ期待　名大ら

相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場

今回の研究で明らかとなったスーパームーンに伴う地形変化の概略図（画像: 海洋・港湾・航空技術研究所の発表資料より）

「スーパームーン」は砂浜の地形を変化させる　世界初の実証　うみそら研ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体