

*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、アイリックなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月25日 13:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5952>*アマテイ 10955600 144420 7485.93% 28.83%

<3810> サイバーS 1790400 75120 2283.39% 2.59%

<7325>*アイリック 1073200 67900 1480.56% 17.92%

<5986> モリテック 7239300 607840 1090.99% 16.71%

<1456> 大和２２５ベア 67289 8894.8 656.50% -1.21%

<2438> アスカネット 324600 57860 461.01% 2.29%

<1457> 大和ＴＰＸベア 81463 14974.4 444.02% -0.82%

<3932> アカツキ 352200 68280 415.82% -14.06%

<6937> 古河池 6992000 1439200 385.83% 9%

<6653> 正興電 803000 183840 336.79% 1.49%

<6495>*宮入バル 1617300 378840 326.91% 8.72%

<6617> 東光高岳 160600 46400 246.12% 1.95%

<6656> インスペック 274500 79880 243.64% 6.42%

<4586> メドレックス 1121700 336100 233.74% -1.66%

<1557> SPDR500 25700 7924.2 224.32% 1.2%

<6149> 小田原 210500 68020 209.47% 1.52%

<6584> 三桜工 2024900 656660 208.36% 1.07%

<2038>*原油ブル 26954603 8885827 203.34% 7.38%

<4429>*リックソフト 28700 9520 201.47% -3.79%

<7354> DmMiX 405700 139700 190.41% 1.11%

<1662> 石油資源 495500 172900 186.58% -2.71%

<6369> トーヨーカネツ 178900 62940 184.24% 6.5%

<2191>*テラ 2360400 830960 184.06% 7.23%

<1328>*金連動投信 28410 10128 180.51% -1.23%

<6508>*明電舎 432100 155840 177.27% 7.01%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》