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出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、アイリックなどがランクイン

2020年11月25日 14:12

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記事提供元：フィスコ


*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、アイリックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月25日　13:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5952>*アマテイ　　　　　 　10955600 　144420　 7485.93% 28.83%
<3810> サイバーS　　　　 　1790400 　75120　 2283.39% 2.59%
<7325>*アイリック　　　　 　1073200 　67900　 1480.56% 17.92%
<5986> モリテック　　　　 　7239300 　607840　 1090.99% 16.71%
<1456> 大和２２５ベア　　 　67289 　8894.8　 656.50% -1.21%
<2438> アスカネット　　　 　324600 　57860　 461.01% 2.29%
<1457> 大和ＴＰＸベア 　81463 　14974.4　 444.02% -0.82%
<3932> アカツキ　　　　　 　352200 　68280　 415.82% -14.06%
<6937> 古河池　　　　　　 　6992000 　1439200　 385.83% 9%
<6653> 正興電　　　　　　 　803000 　183840　 336.79% 1.49%
<6495>*宮入バル　　　　　 　1617300 　378840　 326.91% 8.72%
<6617> 東光高岳　　　　　 　160600 　46400　 246.12% 1.95%
<6656> インスペック　　　 　274500 　79880　 243.64% 6.42%
<4586> メドレックス　　　 　1121700 　336100　 233.74% -1.66%
<1557> SPDR500　　 　25700 　7924.2　 224.32% 1.2%
<6149> 小田原　　　　　　 　210500 　68020　 209.47% 1.52%
<6584> 三桜工　　　　　　 　2024900 　656660　 208.36% 1.07%
<2038>*原油ブル　　　　　 　26954603 　8885827　 203.34% 7.38%
<4429>*リックソフト　　　 　28700 　9520　 201.47% -3.79%
<7354> DmMiX　　　　 　405700 　139700　 190.41% 1.11%
<1662> 石油資源　　　　　 　495500 　172900　 186.58% -2.71%
<6369> トーヨーカネツ　　 　178900 　62940　 184.24% 6.5%
<2191>*テラ　　　　　　　 　2360400 　830960　 184.06% 7.23%
<1328>*金連動投信　 　28410 　10128　 180.51% -1.23%
<6508>*明電舎　　　　　　 　432100 　155840　 177.27% 7.01%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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