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*17:25JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は152円12銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円19銭 高値152円19銭 安値152円09銭 引け152円12銭
売買高総計20427枚
2年 418回 -0.150％
5年 145回 -0.115％
10年 360回 0.020％
20年 174回 0.385％
債券先物12月限は、152円19銭で取引を開始。前日NY市場でワクチン年内実用化期待から米株高・長期金利上昇を受けて売りが優勢になり、152円09銭まで上げた。その後、やや買い戻しがみられたが、日経平均株価の大幅高や明日の40年債入札を控えて伸び悩んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.87％、30年債は1.58％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.57％、英国債は0.33％、オーストラリア10年債は0.89％、NZ10年債は0.89％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・11月IFO企業景況感指数（予想：90.2、10月：92.7）
・23:00 米・9月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.8％、8月：+1.5％）
・23:00 米・9月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+5.30％、8月：+5.18％）
・24:00 米・11月消費者信頼感指数（予想：97.9、10月：100.9）
・24:00 米・11月リッチモンド連銀製造業指数（予想：20、10月：29）
・01:00 ブラード米セントルイス連銀総裁オンラインセミナー主席
・02:00 ウィリアムズNY連銀総裁質疑応答
・03:00 米財務省・7年債入札《KK》
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