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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京地区百貨店売上高、独GDP改定値、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(10月) -33.6％
14:30 東京地区百貨店売上高(10月) -35.0％
21:00 黒田日銀総裁がIMF・東京大学共催バーチャル・コンファレンスで講演
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・GDP改定値(7-9月) -4.1％ -4.1％
18:00 独・IFO企業景況感指数(11月) 90.9 92.7
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(11月) 0.78％ 0.94％
23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(9月) 5.18％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(9月) 1.5％
24:00 米・消費者信頼感指数(11月) 98.0 100.9
米・セントルイス連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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