タグ・ホイヤー「カレラ クロノグラフ」限定腕時計、70年代ヴィンテージから着想＆ローズゴールドケース

タグ・ホイヤー(TAG Heuer)は、限定腕時計「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」を、2021年3月に発売する。

■「カレラ クロノグラフ」限定エディション

「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」は、タグ・ホイヤー創設者の曾孫であり、CEOを経て現在名誉顧問を務めるジャック・ホイヤーの88歳の誕生日を記念して発売された腕時計。「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」に18K ローズゴールドを採用した限定ウォッチだ。

■1970年代のヴィンテージ「ホイヤー カレラ」からインスパイア

着想源となったのは、アイコニックなヴィンテージウォッチ「ホイヤー カレラ」。プロのレーシングドライバーに向けて作られた腕時計「カレラ」コレクションから、1970年代に作られたオールゴールドの腕時計だ。

ジャックはこの「ホイヤー カレラ」を幸運のしるしとして、1970年代にフェラーリF1の伝説的なドライバー、ロニー・ピーターソンやニキ・ラウダ、クレイ・レガツォーニなどに贈呈。「ホイヤー カレラ」は、ジャック・ホイヤー、タグ・ホイヤーとモータースポーツ、ドライバーの結びつきを体現しているともいえる、ジャック・ホイヤーにとって思い入れの深い腕時計となっている。

■18K ローズゴールドのケース&∞モチーフを配したダイヤル

今回発売される限定エディションの「カレラ クロノグラフ」は、18K ローズゴールド製 42ミリケースにシルバーオパーリンダイヤルを採用。ダイヤルには、立体的なアプライドで2つの無限ループ“∞”をあしらい、象徴的なデザインに仕上げた。

6時位置には初代モデルには無いカウンターをトーンオントーンであしらい、3時位置と9時位置には、サンレイ加工サテン仕上げのクロノグラフ・サブダイヤルを配置。すっきりと洗練されたデザインで時刻を読み取りやすく、それぞれのパーツが美しいバランスで配されているのが魅力だ。

■「キャリバー ホイヤー 02」ムーブメント搭載

ムーブメントは、コラムホイールや垂直クラッチを含む、コンポーネント総数168の自社製ムーブメント「キャリバー ホイヤー 02」を搭載し、約80時間のパワーリザーブを誇る。ケースバックから見ることのできる自動巻ローターには、ジャック・ホイヤーのモットーである「時間は止まらない、そして私たちも(Time never stops, why should we?)」という言葉が刻まれている。

【詳細】

タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション

店舗発売時期:2021年3月予定〈世界限定188本〉

※2020年11月19日(木)~オンラインブティックにてプレオーダー開始

予定価格:1,985,000円+税

ムーブメント:キャリバー ホイヤー02 自動巻

ケース:直径42mm/18K 5N ローズゴールド製ケース/リミテッドエディション特別ナンバーのエングレーブ入り 18K 5N ローズゴールド製スクリューダウン サファイア ケースバック

防水性:100メートル(10気圧)

ストラップ:ブラックの裏地付きアリゲーターレザーストラップ

【問い合わせ先】

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー

TEL:03-5635-7054