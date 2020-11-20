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20日の日本国債市場概況：債券先物は152円22銭で終了

2020年11月20日 17:33

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記事提供元：フィスコ


*17:33JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は152円22銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円26銭 高値152円27銭 安値152円20銭 引け152円22銭
売買高総計19147枚

2年 418回 -0.155％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.010％
20年 174回 0.375％

債券先物12月限は、152円26銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、152円27銭まで上げた。その後、財務省の流動性供給入札の結果は強めだったが、3連休を控えて買いが後退し、152円20銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.83％、30年債は1.54％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.58％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.79％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　カナダ・9月小売売上高（前月比予想：+0.2％、8月：+0.4％）
・24:00　ユーロ圏・11月消費者信頼感指数速報値（予想：-18.0、10月：-15.5）
・22:30　カプラン米ダラス連銀総裁開会あいさつ（エネルギー・経済関連会議）
・23:00　リッチモンド連銀総裁とアトランタ連銀総裁がオンラインセミナー出席
・03:30　ジョージ米カンザスシティー連銀総裁講演（エネルギー・経済関連会議）
・APEC首脳会議（オンライン形式）《KK》

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