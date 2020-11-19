

*10:44JST オプティム---「Optimal Biz」が2019年国内EMMソフトウェア市場売上シェアNo.1を獲得

オプティム<3694>は18日、MDM・PC管理サービス「Optimal Biz」が、民間調査会社の調査レポートの2019年国内EMMのベンダー別売上額実績シェアとして16.4%を獲得し、No.1となったと発表した。これにより、3年連続No.1を獲得した格好だ。

「Optimal Biz」は、企業で使用されているスマートフォンやタブレット端末の管理、セキュリティ対策などをWebブラウザー上から一括で行えるMDM・PC管理サービス。MDMとはモバイルデバイス管理の略で、スマートフォンやタブレット端末の管理、セキュリティをサポートし、端末紛失・盗難時の情報漏えい対策、リモートロック、不正利用アプリケーションの起動禁止などを行う企業向けサービスのことを指す。《ST》