

*15:10JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか、空運業、海運業、輸送用機器、銀行業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか、食料品、石油・石炭製品、電力・ガス業、パルプ・紙なども下落。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 175.22 ／ 1.41

2. 食料品 ／ 1,660.64 ／ 0.02

3. 石油・石炭製品 ／ 826.13 ／ -0.13

4. 電力・ガス業 ／ 378.65 ／ -0.15

5. パルプ・紙 ／ 462.83 ／ -0.17

6. 化学工業 ／ 2,136.21 ／ -0.22

7. 繊維業 ／ 520.88 ／ -0.29

8. 医薬品 ／ 3,240.46 ／ -0.31

9. 情報・通信業 ／ 4,437.42 ／ -0.45

10. 機械 ／ 2,057.25 ／ -0.51

11. 保険業 ／ 959.87 ／ -0.51

12. その他製品 ／ 3,351.9 ／ -0.55

13. ゴム製品 ／ 2,634.38 ／ -0.61

14. サービス業 ／ 2,606.32 ／ -0.63

15. 卸売業 ／ 1,478.77 ／ -0.74

16. 金属製品 ／ 1,129.77 ／ -0.78

17. 不動産業 ／ 1,314.2 ／ -0.79

18. 小売業 ／ 1,331.14 ／ -0.87

19. 陸運業 ／ 1,911.53 ／ -0.93

20. 電気機器 ／ 2,969.85 ／ -0.97

21. 建設業 ／ 1,044.07 ／ -0.98

22. その他金融業 ／ 598.39 ／ -1.02

23. 水産・農林業 ／ 438.47 ／ -1.18

24. 証券業 ／ 331.44 ／ -1.23

25. ガラス・土石製品 ／ 1,026.14 ／ -1.28

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,616.83 ／ -1.41

27. 精密機器 ／ 9,017.13 ／ -1.53

28. 鉄鋼 ／ 304.44 ／ -1.54

29. 銀行業 ／ 124.51 ／ -1.63

30. 輸送用機器 ／ 2,634.56 ／ -1.67

31. 海運業 ／ 268.4 ／ -1.91

32. 空運業 ／ 186.2 ／ -2.50

33. 非鉄金属 ／ 821.31 ／ -3.43《FA》