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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

2020年11月18日 15:10

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記事提供元：フィスコ


*15:10JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか、空運業、海運業、輸送用機器、銀行業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか、食料品、石油・石炭製品、電力・ガス業、パルプ・紙なども下落。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 175.22 ／ 1.41
2. 食料品 ／ 1,660.64 ／ 0.02
3. 石油・石炭製品 ／ 826.13 ／ -0.13
4. 電力・ガス業 ／ 378.65 ／ -0.15
5. パルプ・紙 ／ 462.83 ／ -0.17
6. 化学工業 ／ 2,136.21 ／ -0.22
7. 繊維業 ／ 520.88 ／ -0.29
8. 医薬品 ／ 3,240.46 ／ -0.31
9. 情報・通信業 ／ 4,437.42 ／ -0.45
10. 機械 ／ 2,057.25 ／ -0.51
11. 保険業 ／ 959.87 ／ -0.51
12. その他製品 ／ 3,351.9 ／ -0.55
13. ゴム製品 ／ 2,634.38 ／ -0.61
14. サービス業 ／ 2,606.32 ／ -0.63
15. 卸売業 ／ 1,478.77 ／ -0.74
16. 金属製品 ／ 1,129.77 ／ -0.78
17. 不動産業 ／ 1,314.2 ／ -0.79
18. 小売業 ／ 1,331.14 ／ -0.87
19. 陸運業 ／ 1,911.53 ／ -0.93
20. 電気機器 ／ 2,969.85 ／ -0.97
21. 建設業 ／ 1,044.07 ／ -0.98
22. その他金融業 ／ 598.39 ／ -1.02
23. 水産・農林業 ／ 438.47 ／ -1.18
24. 証券業 ／ 331.44 ／ -1.23
25. ガラス・土石製品 ／ 1,026.14 ／ -1.28
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,616.83 ／ -1.41
27. 精密機器 ／ 9,017.13 ／ -1.53
28. 鉄鋼 ／ 304.44 ／ -1.54
29. 銀行業 ／ 124.51 ／ -1.63
30. 輸送用機器 ／ 2,634.56 ／ -1.67
31. 海運業 ／ 268.4 ／ -1.91
32. 空運業 ／ 186.2 ／ -2.50
33. 非鉄金属 ／ 821.31 ／ -3.43《FA》

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