オービス　大幅に5日続落、20年10月期の営業利益予想を下方修正、営業制限や梱包用材受注低迷で／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:46JST <7827> オービス 818 -52
大幅に5日続落。20年10月期の営業利益を従来予想の4.26億円から3.26億円（前期実績0.83億円）に下方修正している。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言で一定の営業制限を余儀なくされたほか、梱包用材などの受注が低迷したことが響く見通し。また、電話加入権の減損損失として0.20億円を計上するため、純利益予想も2.88億円から1.94億円（同3.93億円）に引き下げている。《FA》
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