

*00:24JST 米10月小売売上高/輸入物価指数、予想下回りドル売り



米商務省が発表した10月小売売上高は前月比+0.3％だった。伸びは9月+1.6％から予想+0.5％以上に鈍化しマイナスとなった4月来で最小。変動の激しい自動車を除いた小売売上高は前月比＋0.2％。伸びはやはり9月＋1.2％から予想以上に鈍化し、4月来で最小となった。

同時刻に労働省が発表した米10月輸入物価指数は前月比‐0.1％と、9月＋0.2％から予想外に4月来のマイナスに落ち込んだ。前年比では−1.0％と、9月−1.4％から改善も予想ほど改善しなかった。

ドル・円は104円20銭から104円07銭まで下落し9日来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.1872ドルから1.1894ドルまで上昇しやはり9日来の高値を更新した。



【経済指標】

・米・10月輸入物価指数：前月比‐0.1％（予想：0.0％、9月：＋0.2％←+0.3％）

・米・10月輸入物価指数：前年比−1.0％（予想：-0.8％、9月：−1.4％←-1.1％）

・米・10月小売売上高：前月比+0.3％（予想：+0.5％、9月：+1.6％←+1.9％）

・米・10月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.2％（予想：+0.6％、9月：＋1.2％←+1.5％）《KY》