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記事提供元：フィスコ
*16:32JST 【M&A速報：2020/11/17（2）】丸紅、少額融資サービス提供のシンガポールAND Global社に出資
■丸紅<8002>、スマートフォンを利用した少額融資サービス「LendMN」提供のシンガポールAND Global社に出資
■ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス<3657>、子会社で医療関連人材紹介等のペイサーを吸収合併
■アークス<9948>、スーパーマーケット経営のオータニとの経営統合に関する基本合意書を締結
■丸井グループ<8252>、クラウドファンディング企業のCAMPFIREと資本業務提携
■ソニー<6758>、エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション事業を傘下のソニーモバイルコミュニケーションズに承継
■ソニー<6758>、イメージング＆センシング・ソリューション事業を傘下のソニーセミコンダクターソリューションズに承継
■ヤーマン<6630>、中期経営計画を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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