ドラフトは株式分割が好感され一時16%高と急伸

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■12月14日を基準日とする株式2分割を発表
ドラフト<5070>(東マ)は11月17日、一段高となり、16%高の1986円(280円高)で始まり上場来の高値を更新。その後も10%高の1866円前後で推移している。
16日の取引終了後、2020年12月14日を基準日として1株につき2株の割合で株式分割を行うと発表し、好感された。これにともない、3月期末拝聴予想を従来の1株8円から同4円の見込みに修正した。2分割に伴うもので、これまでの配当予想に実質的な変更はない。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ＴＡＣは上値試す、２１年３月期大幅増益予想（2020/10/06）
・プラマテルズは調整一巡、２１年３月期は後半回復期待（2020/10/06）
・川崎近海汽船は下値切り上げ、２１年３月期は経済活動再開で後半回復期待（2020/10/05）
・【特集】選挙関連株に早めの「秋支度」の迂回投資をお薦め（2020/08/24）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ピクセルカンパニーズが急伸、同社を交えたコンソーシアムが長崎県の特定複合観光施設の公募プロセスに参加 11/17 11:16
- 児玉化学はホンダ新「オデッセイ」への新製品採用が注目され一時21%高 11/17 11:16
- ベルーナは10月の月次売上高33.2%増加が注目され3日続伸基調 11/17 11:15
- 大同特鋼 大幅続伸、自動車関連を中心とした回復感の強まりで国内証券が格上げ 11/17 11:14
- 三菱重 大幅続伸、改革への動き評価で国内証券が格上げ 11/17 11:07
広告
広告
広告