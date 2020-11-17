ベルーナは10月の月次売上高33.2%増加が注目され3日続伸基調

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■6月の22.3%増を上回り今期最高値を記録
ベルーナ<9997>(東1)は11月17日、取引開始後に930円(36円高)まで上げたあとも堅調に推移し、3日続伸基調となっている。
16日の取引終了後、10月の月次動向「月次売上高前年同月比(速報値)」を発表し、連結総合計売上高が前年同月比33.2%もの増加となり、注目されている。4月以降では6月の22.3%増を上回り今期最高値となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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