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米11月NY連銀製造業景気指数、予想外の下落、ドルまちまち

2020年11月16日 23:04

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記事提供元：フィスコ


*23:04JST 米11月NY連銀製造業景気指数、予想外の下落、ドルまちまち


米国の11月NY連銀製造業景気指数は6.3と、10月10.5から上昇予想に反して下落し8月来の低水準となった。

ドル・円はロンドン市場で一時つけた高値105円13銭から104円80銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1815ドルへ下落した。

【経済指標】
・米・11月NY連銀製造業景気指数：6.3（予想：13.8、10月：10.5）《KY》

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