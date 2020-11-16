マーケット RSS

 

【株式市場】RCEP調印やGDP改善など好感され日経平均は一時435円高まで大幅高

2020年11月16日 12:15

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

◆日経平均は2万5805円30銭(419円43銭高)、TOPIXは1726.98ポイント(23.76ポイント高)、出来高概算(東証1部)は7億172万株

　11月16日(月)前場の東京株式市場は、日経平均が一段高となり、10時40分にかけて434円83銭高(2万5820円70銭)まで上げて前引けも上げ幅400円台を保った。前週末のNY株式が全面高だった上、アジアの15カ国の「RCEP」(東アジア地域包括的経済連携)調印、国内GDPの大幅改善などが好感され、鉄鋼、海運、建設、不動産などの景気敏感株が上げたほか、半導体関連株、銀行株なども高い。一方、東証マザーズ指数は小安い。

　キャリアインデックス<6538>(東1)やサイバーリンクス<3683>(東1)、CYBERDYNE<7779>(東マ)が四半期決算の大幅増益や業績予想の増額などでストップ高。Abalance<3856>(東2)は一時ストップ高。日本一ソフトウェア<3851>(JQS)は活況高で戻り高値を更新。

　東証1部の出来高概算は7億172万株、売買代金は1兆2569億円。1部上場2176銘柄のうち、値上がり銘柄数は1620銘柄、値下がり銘柄数は488銘柄。

　また、東証33業種別指数は32業種が値上がりし、海運、空運、不動産、保険、銀行、鉄鋼、金属製品、非鉄金属、輸送用機器、パルプ紙、などが高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】資源関連株の「温故知新」相場も一考余地（2020/08/03）
【注目銘柄】テクノフレックスは２Ｑ上ぶれ着地業績に５Ｇ関連人気がオンして続急伸（2020/10/07）
【注目銘柄】大木ヘルスケアは１Ｑ好業績を見直して２Ｑ決算発表に期待を高めて小反発（2020/10/15）
【編集長の視点】コーナン商事は連続最高純益を手掛かりにＨＣ業界の最割安株買いが再燃し急反発（2020/10/22）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. バイデン大統領誕生に期待したリスクオン相場の転換期はここだ　後編
  2. 相場展望11月16日号　株式市場は来年1月大統領就任式までは高い? 今の市場は『金融バブル』で過大評価、お忘れなく
  3. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：GDP速報値(7-9月)、中国経済指標、米半導体エヌビディアの決算
  4. 米国株式市場見通し：来年の景気回復を織り込む
  5. 反発、大勢上昇トレンドも過熱感／日経225・本日の想定レンジ
  1. アンジェスが17%高、新株発行増資を一日で消化し鋭く反発
  2. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める
  3. バイデン大統領誕生に期待したリスクオン相場の転換期はここだ　後編
  4. バイデン大統領誕生に期待したリスクオン相場の転換期はここだ　前編
  5. 相場展望11月11日号　ワクチン開発・普及が、株・債券などの急落を招く恐れ　株式市場は、(1)米・新大統領(2..
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  3. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  4. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  5. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編

広告

写真で見るニュース

  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • おうし座の「すばる」の拡大写真　出典：国立天文台
  • ボルボ・60シリーズ「T8 Polestar Engineered」（画像: ボルボー・カー・ジャパン発表資料より）
  • 2020-21 カーデザインオブザイヤー受賞車のマツダ・CX-30（画像：マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

材料特性のリアルタイム予測システムの概要（画像: 理化学研究所の発表資料より）

AIによりリアルタイムで材料特性を予測　迅速・高精度な開発に貢献　理研ら

２枚のレンズで構成され、回転によって凹レンズ、凸レンズに変えられる新規開発のメタレンズ（画像: 東京農工大学の発表より）

焦点距離を自在に調節できる極薄メタレンズを開発　東京農工大

ソフトバンクGが経営方針を転換? 群戦略よりも投資会社か?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体