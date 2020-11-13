11/13の強弱材料

関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 11/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（25520.88、+171.28）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（29080.17、-317.46）
・ナスダック総合指数は下落（11709.59、-76.84）
・シカゴ日経225先物は下落（25280、大阪比-80）
・1ドル105円10-20銭
・SOX指数は下落（2478.43、-32.82）
・VIX指数は上昇（25.35、+1.90）
・原油先物は下落（41.12、-0.33）
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の結果確定の遅れ
・米中対立
留意事項
・11月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・投信概況（10月）
・三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>、日本郵政<6178>グループ3社など業績開示
・ユーロ圏貿易収支（9月）
・ユーロ圏域内総生産（GDP）改定値（7-9月）
・米卸売物価指数（10月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（11月）
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 11/13 06:30
- 11/12の強弱材料 11/12 08:45
- 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など 11/12 06:30
- 11/11の強弱材料 11/11 08:29
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中銀が政策金利発表、国際オリンピック委員会(IOC)理事会など 11/11 06:30
広告
広告
広告