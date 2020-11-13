11/13の強弱材料



*08:34JST 11/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（25520.88、+171.28）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（29080.17、-317.46）

・ナスダック総合指数は下落（11709.59、-76.84）

・シカゴ日経225先物は下落（25280、大阪比-80）

・1ドル105円10-20銭

・SOX指数は下落（2478.43、-32.82）

・VIX指数は上昇（25.35、+1.90）

・原油先物は下落（41.12、-0.33）

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の結果確定の遅れ

・米中対立

留意事項

・11月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・投信概況（10月）

・三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>、日本郵政<6178>グループ3社など業績開示

・ユーロ圏貿易収支（9月）

・ユーロ圏域内総生産（GDP）改定値（7-9月）

・米卸売物価指数（10月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（11月）

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議《ST》