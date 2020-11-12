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記事提供元：フィスコ
*12:26JST バイク王＆カンパニー---配当予想の修正を発表
バイク王＆カンパニー<3377>は11日、2020年11月期（期末）の配当予想を発表した。
2020年11月期期末配当予想は、業績が堅調に推移しているとして前回予想2.50円から5.00円へ修正。年間配当金は7.50円となる。《ST》
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