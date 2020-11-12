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*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 貸出先別貸出金 法人(9月) 8.5％
08:50 国内企業物価指数(10月) -2.0％ -0.8％
08:50 コア機械受注(9月) -1.7％ 0.2％
10:00 営業毎旬報告(11月10日現在、日本銀行)
10:30 安達日銀審議委員が長野県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
11:00 東京オフィス空室率(10月) 3.43
13:30 第3次産業活動指数(9月) 1.6％ 0.8％
ソニーが新型ゲーム機「プレイステーション(PS)5」を発売
＜海外＞
16:00 独・CPI(10月) 0.1％ 0.1％
16:00 英・鉱工業生産指数(9月) 0.3％
16:00 英・GDP(9月) 2.1％
16:00 英・GDP(7-9月) -21.5％
16:00 英・商品貿易収支(9月) -90.1億ポンド
18:30 南ア・失業率(7-9月) 32.0％ 23.3％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月) 0.9％ 0.7％
21:00 印・鉱工業生産(9月) -2.0％ -8.0％
21:00 印・CPI(10月) 7.17％ 7.34％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(9月) -10.0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 75.1万件
22:30 米・消費者物価コア指数(10月) 1.7％ 1.7％
25:00 露・GDP(7-9月) -4.0％ -8.0％
28:00 米・財政収支(10月) -1246億ドル
印・貿易収支(10月、15日までに) -72.0億ドル -27.2億ドル
米・シカゴ連銀総裁が講演
欧・ECB経済報告
欧・ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長、ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁がECBフォーラムで講演
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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