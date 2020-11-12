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今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など

2020年11月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　貸出先別貸出金　法人(9月)　8.5％
08:50　国内企業物価指数(10月)　-2.0％　-0.8％
08:50　コア機械受注(9月)　-1.7％　0.2％
10:00　営業毎旬報告(11月10日現在、日本銀行)
10:30　安達日銀審議委員が長野県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(10月)　3.43
13:30　第3次産業活動指数(9月)　1.6％　0.8％


ソニーが新型ゲーム機「プレイステーション(PS)5」を発売


＜海外＞
16:00　独・CPI(10月)　0.1％　0.1％
16:00　英・鉱工業生産指数(9月)　　0.3％
16:00　英・GDP(9月)　2.1％
16:00　英・GDP(7-9月)　-21.5％
16:00　英・商品貿易収支(9月)　-90.1億ポンド
18:30　南ア・失業率(7-9月)　32.0％　23.3％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月)　0.9％　0.7％
21:00　印・鉱工業生産(9月)　-2.0％　-8.0％
21:00　印・CPI(10月)　7.17％　7.34％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(9月)　-10.0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　75.1万件
22:30　米・消費者物価コア指数(10月)　1.7％　1.7％
25:00　露・GDP(7-9月)　-4.0％　-8.0％
28:00　米・財政収支(10月)　-1246億ドル


印・貿易収支(10月、15日までに)　-72.0億ドル　-27.2億ドル

米・シカゴ連銀総裁が講演

欧・ECB経済報告

欧・ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長、ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁がECBフォーラムで講演

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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