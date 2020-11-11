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記事提供元：フィスコ
*17:31JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は151円84銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円86銭 高値151円90銭 安値151円81銭 引け151円84銭
売買高総計21657枚
2年 418回 -0.135％
5年 145回 -0.095％
10年 360回 0.040％
20年 174回 0.410％
債券先物12月限は、151円86銭で取引を開始。前日NY市場での一段の米長期金利上昇を受けたほか、明日の5年債入札への警戒感などから売りが優勢になり、151円90銭から151円81銭まで下げた。日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方に。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。
＜米国債概況＞
休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.43％、オーストラリア10年債は0.99％、NZ10年債は0.85％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演（ECBフォーラム）
・米国ベテランズデー祝日（株式市場は通常取引）《KK》
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